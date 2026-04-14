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IRREGULARIDADES

Prefeito de Mulungo do Morro tem 15 dias para explicar contrato milionário na Bahia

Vereadores denunciam irregularidades em dispensa de licitação para contratação de mão de obra

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em

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Prefeito Acácio Teles (MDB) e secretários envolvidos devem prestar esclarecimentos em até 15 dias
Prefeito Acácio Teles (MDB) e secretários envolvidos devem prestar esclarecimentos em até 15 dias -

A gestão do prefeito de Mulungu do Morro, centro norte da Bahia, Acácio Teles Dos Santos (MDB) tornou-se alvo de uma representação junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) por supostas irregularidades na Dispensa de Licitação nº 10/2025.

O contrato, destinado à prestação de serviços de mão de obra para o município, possui o valor global de R$ 11.584.000,00 e está sendo questionado por um grupo de parlamentares da oposição.

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Falhas

A denúncia protocolada aponta uma série de fragilidades no processo administrativo.

De acordo com os vereadores, a empresa contratada apresentaria falhas na documentação de habilitação, além de haver dúvidas sobre a real natureza "emergencial" que justificaria a ausência de um processo licitatório amplo.

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O Tribunal determinou que o prefeito Acácio e os secretários envolvidos devem prestar esclarecimentos em até 15 dias.

A íntegra do processo administrativo deve ser remetida para auditoria técnica. Eventuais punições, multas ou a anulação do contrato vão ser decididas após o contraditório.

Decisão

Em despacho recente, o conselheiro relator do caso decidiu pelo indeferimento da medida cautelar que buscava a suspensão imediata dos pagamentos e do serviço. Na avaliação preliminar da Corte de Contas, não foram preenchidos os requisitos de perigo na demora.

O TCM entendeu que, neste estágio processual, uma interrupção forçada poderia comprometer a continuidade de serviços essenciais à população.

De acordo com a decisão, não há evidências cabais, até o momento, de risco iminente de dano irreparável ao erário que fundamente uma paralisação antes da análise do mérito.

A negativa da liminar oferece um fôlego político ao prefeito Acácio, mas a obrigatoriedade de apresentar a documentação completa coloca a gestão sob pressão técnica.

A reportagem procurou o prefeito Acácio Teles, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags:

Bahia Dispensa de licitação TCM

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