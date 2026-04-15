Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Policial civil é morto após ser baleado no bairro de Tancredo Neves

Agente foi identificado como Adailton Oliveira

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Policial Ciivil
Policial Ciivil -

Um policial civil foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 15, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o agente foi identificado como Adailton Oliveira, de 55 anos.

De acordo com a ocorrência, o policial, lotado na 11ª DT/Tancredo Neves, foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua Paulo Valverde, nas proximidades de um mercado da região. O servidor chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso mobilizou equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que foram acionadas para dar apoio no local.

Imagem ilustrativa da imagem Policial civil é morto após ser baleado no bairro de Tancredo Neves
| Foto: Adailton Oliveira

Segundo informações do delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de polícia metropolitana que acompanha o caso no local, o policial participava de uma ação para combater o tráfico de drogas na região quando foi baleado na cabeça.

“Ele estava em diligência, em ação policial. Havia uma informação sobre um grupo criminoso que atua nessa área. Ele estava traficando drogas, então ele se dirigiu ao local com a equipe, justamente para efetuar a prisão desse grupo. E durante a incursão, em alguns becos, houve a reação dos indivíduos e, infelizmente, ele foi atingido na cabeça”, relatou à TV Bahia.

Leia Também:

Além de Poze, PF prende dono da Choquei por lavagem de dinheiro
Amigas que sumiram em passeio na Bahia são encontradas mortas em cova
Tiradentes: PRF reforça fiscalização em rodovias durante feriado na Bahia

Investigações

A Polícia Civil da Bahia intensificou as diligências para identificar e localizar os suspeitos.

Equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (DEPOM), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), atuam de forma integrada com unidades da Polícia Militar para localizar os autores do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

PC policial civil tancredo neves

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policial Ciivil
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Policial Ciivil
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Policial Ciivil
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Policial Ciivil
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

x