POLÍCIA
Policial civil é morto após ser baleado no bairro de Tancredo Neves
Agente foi identificado como Adailton Oliveira
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Um policial civil foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 15, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o agente foi identificado como Adailton Oliveira, de 55 anos.
De acordo com a ocorrência, o policial, lotado na 11ª DT/Tancredo Neves, foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua Paulo Valverde, nas proximidades de um mercado da região. O servidor chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso mobilizou equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que foram acionadas para dar apoio no local.
Segundo informações do delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de polícia metropolitana que acompanha o caso no local, o policial participava de uma ação para combater o tráfico de drogas na região quando foi baleado na cabeça.
“Ele estava em diligência, em ação policial. Havia uma informação sobre um grupo criminoso que atua nessa área. Ele estava traficando drogas, então ele se dirigiu ao local com a equipe, justamente para efetuar a prisão desse grupo. E durante a incursão, em alguns becos, houve a reação dos indivíduos e, infelizmente, ele foi atingido na cabeça”, relatou à TV Bahia.
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Investigações
A Polícia Civil da Bahia intensificou as diligências para identificar e localizar os suspeitos.
Equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (DEPOM), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), atuam de forma integrada com unidades da Polícia Militar para localizar os autores do crime.
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