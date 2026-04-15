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POLÍCIA

Saiba quem era o policial civil morto em ação no bairro de Tancredo Neves

Investigador atuava em Tancredo Neves e foi atingido durante ação em campo

Luan Julião
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Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos
Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos -

A morte do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia após o agente ser atingido por disparo de arma de fogo durante uma diligência no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta terça-feira, 15.

Lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), unidade vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o policial participava de uma ação em campo quando ocorreu o ataque. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

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Atuação na Polícia Civil

Adailton integrava o quadro da Polícia Civil da Bahia e exercia suas funções na 11ª DT, onde atuava em investigações na região de Tancredo Neves. De acordo com informações institucionais, no momento em que foi baleado, ele participava de uma diligência voltada ao cumprimento de mandado judicial.

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A atuação em campo fazia parte da rotina do investigador, que desempenhava atividades ligadas à apuração de crimes e levantamento de informações para subsidiar investigações conduzidas pela unidade.

Operação para localizar suspeitos

Após o crime, a Polícia Civil mobilizou equipes de diferentes departamentos para identificar e localizar os autores. Participam das diligências unidades do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

As ações são realizadas de forma integrada com a Polícia Militar, com reforço no trabalho de inteligência e nas diligências em campo.

Nota da corporação

Em nota, a Polícia Civil da Bahia lamentou a morte do investigador e destacou o impacto da perda entre os servidores. A instituição manifestou solidariedade aos familiares e colegas de trabalho e ressaltou o compromisso do agente com a função exercida.

A corporação também afirmou que as investigações foram intensificadas e que não medirá esforços para esclarecer o caso e responsabilizar os envolvidos no crime.

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