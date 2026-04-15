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POLÍCIA

Suspeito de furtar 10 toneladas de milho de depósito público é preso na Bahia

Polícia Civil identificou destino da carga e avançou na apuração do caso

Luan Julião
Por

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Crime ocorreu em 2025 e resultou no desvio de mais de 10 toneladas do grão
Crime ocorreu em 2025 e resultou no desvio de mais de 10 toneladas do grão -

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta quarta-feira, 15, um homem de 40 anos suspeito de envolvimento no furto de uma grande quantidade de milho pertencente à prefeitura de Casa Nova, no norte do estado. A captura ocorreu após investigações que incluíram o acompanhamento da rotina do investigado e vigilância nas proximidades de sua residência, onde ele foi localizado ao deixar o imóvel.

De acordo com a Delegacia Territorial de Casa Nova, o crime aconteceu em setembro de 2025 e resultou na subtração de 150 sacos de milho armazenados em um depósito ligado à Secretaria Municipal de Agricultura. Cada saco pesava cerca de 70 quilos, somando mais de 10,5 toneladas do grão.

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As investigações também apontaram que parte da carga foi repassada a dois comerciantes da cidade. Eles admitiram ter adquirido o material de forma irregular e vão responder por receptação em inquérito policial, mas seguem em liberdade.

Durante as diligências, cerca de 100 sacos de milho foram recuperados e deverão ser devolvidos ao município.

Após a prisão preventiva, o suspeito foi levado à delegacia, passou por exame de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

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