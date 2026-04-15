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SALVADOR

Morre policial militar baleado no Engenho Velho de Brotas

Agente foi morto durante confronto com suspeitos

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Morre policial militar baleado no Engenho Velho de Brotas
-

Um policial militar morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar na localidade do Manguinhos, na avenida Vasco da Gama, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 15.

Segundo informações divulgadas pela instituição, os agentes da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) entraram em confronto com membros de facções.

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O agente, identificado como Samuel Novais da Silva, foi baleado na perna, tendo uma artéria atingida.

Além do policial, três suspeitos foram baleados durante o confronto, sendo todos eles levados para Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde do trio.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares do agente.

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"Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda, reconhecendo a bravura, o compromisso e a dedicação do policial, que honrou sua missão até o último instante", diz trecho da nota.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar, a fim de obter mais detalhes sobre o episódio, e aguarda a resposta da instituição.

Morte de policial civil

Também nesta quarta-feira, 15, o policial civil Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi morto por disparos de arma de fogo, durante diligências relacionadas a uma denúncia de reativação de pontos de drogas no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

O policial chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

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