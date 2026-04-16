Condenado pela morte de Mãe Bernadete é morto dois dias após júri

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“Ás de Ouros” do Baralho do Crime - Foto: Divulgação SSP

O homem apontado como mandante do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete foi morto na madrugada desta quinta-feira, 16, durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar da Bahia.

Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista” e identificado como o “Ás de Ouros” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), estava foragido da Justiça e foi localizado na zona rural do município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador.

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De acordo com a polícia, durante a tentativa de cumprimento do mandado de prisão, o suspeito reagiu e atirou contra as equipes. Houve confronto, e ele acabou sendo baleado. Marílio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições. A ocorrência ainda está em andamento.

Condenado dias antes

Marílio era procurado pela Justiça pelo assassinato de Mãe Bernadete, líder quilombola morta em 2023. Na última terça-feira, 14, ele foi condenado após júri popular realizado no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, sendo representado por seu advogado durante a sessão.

Marílio, considerado o mandante, havia sido condenado a 29 anos e 9 meses de prisão. Já Arielson da Conceição dos Santos, apontado como executor, foi sentenciado a mais de 40 anos de prisão em regime fechado.

Crime que chocou o país

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ela foi morta dentro da própria casa, na presença de três netos. Reconhecida como uma das principais lideranças quilombolas da Bahia, atuava na defesa do território e contra a presença do tráfico de drogas na região.

As investigações apontaram que essa atuação pode ter motivado o crime.

Outros três denunciados, Sérgio Ferreira de Jesus, Josevan Dionísio dos Santos e Ydney Carlos dos Santos de Jesus, ainda serão submetidos a julgamento.