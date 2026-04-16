Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Condenado pela morte de Mãe Bernadete é morto dois dias após júri

Marílio dos Santos era conhecido como “Maquinista” e ocupava o “Ás de Ouros” do Baralho do Crime

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
“Ás de Ouros” do Baralho do Crime
“Ás de Ouros” do Baralho do Crime -

O homem apontado como mandante do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete foi morto na madrugada desta quinta-feira, 16, durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar da Bahia.

Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista” e identificado como o “Ás de Ouros” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), estava foragido da Justiça e foi localizado na zona rural do município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a polícia, durante a tentativa de cumprimento do mandado de prisão, o suspeito reagiu e atirou contra as equipes. Houve confronto, e ele acabou sendo baleado. Marílio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições. A ocorrência ainda está em andamento.

Condenado dias antes

Marílio era procurado pela Justiça pelo assassinato de Mãe Bernadete, líder quilombola morta em 2023. Na última terça-feira, 14, ele foi condenado após júri popular realizado no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, sendo representado por seu advogado durante a sessão.

Leia Também:

Caso Mãe Bernadete: júri condena acusados de matar ialorixá
Caso Mãe Bernadete: entenda como será o dia decisivo no julgamento
Mãe Bernadete: julgamento entra no 2º dia com expectativa de condenação

Marílio, considerado o mandante, havia sido condenado a 29 anos e 9 meses de prisão. Já Arielson da Conceição dos Santos, apontado como executor, foi sentenciado a mais de 40 anos de prisão em regime fechado.

Crime que chocou o país

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ela foi morta dentro da própria casa, na presença de três netos. Reconhecida como uma das principais lideranças quilombolas da Bahia, atuava na defesa do território e contra a presença do tráfico de drogas na região.

As investigações apontaram que essa atuação pode ter motivado o crime.

Outros três denunciados, Sérgio Ferreira de Jesus, Josevan Dionísio dos Santos e Ydney Carlos dos Santos de Jesus, ainda serão submetidos a julgamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

baralho do crime bope mãe bernadete

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
“Ás de Ouros” do Baralho do Crime
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

“Ás de Ouros” do Baralho do Crime
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

“Ás de Ouros” do Baralho do Crime
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

“Ás de Ouros” do Baralho do Crime
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

x