“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

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MC Ryan SP - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após a prisão de MC Ryan SP, suspeito de comandar um esquema milionário de lavagem de dinheiro, um vídeo onde o cantor reage a comentários sobre sua conta bancária e fala sobre um suposto monitoramento da Polícia Civil (PC) foi resgatado por internautas nesta quinta-feira, 16.

O músico foi preso pela Polícia Federal (PF) no litoral de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 15.

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O vídeo em questão, foi publicado pelo influenciador Ruyter Poubel, conhecido por viver uma vida de luxo e ostentação, em março de 2024. Veja;

Em certo momento do vídeo Ryan pede para que alguém lhe entregue seu “celular do Pix”. Com isso, o influenciador então pergunta: “É onde o bagulho desenvolve aí?” O músico responde que sim.

Após isso, Ruyter olha para o aparelho e comenta em tom de surpresa: “É o número do seu CPF ou o dinheiro do banco? Pensei que era o CPF. Quando fui ver, [estava na tela] saldo da conta”.

Ryan dá risada enquanto sai do quadro da gravação dizendo que o amigo estaria “querendo explanar”.

Após isso, ele diz que estaria sendo seguido pela Polícia Civil enquanto saia do restaurante fundado pelo artista.

“Pega sua visão aí, [o vídeo] está ao vivo, tem um monte de pessoas vendo. É mentira. Ele [Ruyter] está metendo o louco, papo reto. É mentira. A Polícia Civil já estava me seguindo na saída do [restaurante] Bololô. Os caras vão querer me pegar”, diz Ryan.

O influenciador responde mandando Ryan jogar o celular pela janela e desconversa logo em seguida: “É mentira, rapaziada, foi engano. [O número] Era a senha do wi-fi.”

MC Ryan SP apontado como líder de esquema

A PF indica que o MC Ryan SP, nome artístico de Ryan Santana dos Santos, seria líder de um esquema de lavagem de dinheiro milionário.

De acordo com a organização, ele utilizaria de empresas ligadas à produção musical e à própria fama na internet para juntar receitas legítimas com dinheiro ilícito de apostas ilegais, rifas digitais e tráfico de três toneladas de cocaína.

Além disso, as autoridades ainda citam que o esquema teria um vínculo estrutural com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de alta atuação em São Paulo.

MC Ryan SP | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Laranjas foram utilizados

Na investigação consta que o artista teria transferido participações societárias para “laranjas”, incluindo familiares, para ocultar seu patrimônio.

Depois da lavagem ser concluída, o dinheiro era reinserido na economia formal a partir da compra de artigos de alto valor como:

Imóveis de alto padrão;

Veículos de luxo;

Joias.

Rolex apreendido durante operação da PF | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Armas apreendidas durante operação da PF | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Apreensões durante operação da PF | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Carro de luxo apreendido durante operação da PF | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Manipulação de mídia

A investigação ainda aponta que Ryan teria pago operadores de mídia para publicarem conteúdos favoráveis a ele, além de promoverem suas plataformas de apostas.

O objetivo seria mitigar eventuais crises de imagem relacionadas às investigações.

Entenda a Operação Narco Fluxo

De acordo com a PF, a operação cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária;

A ação acontece nos estados de:São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, e no Distrito Federal;

A instituição acredita que o volume financeiro do grupo criminoso supere os R$ 260 bilhões ;

; Apreensões: além de armas, carros de luxo e dinheiro em espécie, a corporação ainda apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos que auxiliam na investigação;

Entre os presos envolvidos na operação estão: os funkeiros MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa, dono da página Choquei;

Foi determinado pela Justiça um bloqueio de R$ 2,2 bilhões em bens de Ryan;

De acordo com a decisão judicial, o valor estimado para o bloqueio foi calculado com base no lucro estimado com os crimes que teriam sido praticados: “tráfico internacional de mais de três toneladas de cocaína, somado ao fluxo financeiro identificado nos relatórios de inteligência financeira encaminhados pelo Coaf“.

As investigações continuam e os alvos podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Defesa de MC Ryan SP

Por meio de nota, a defesa de MC Ryan SP informou que não pode acessar o procedimento, por isso, estaria impossibilitada de realizar uma manifestação sobre os fatos.

“Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável”. A defesa ainda alegou confiar que os esclarecimentos que serão prestados demonstrarão a verdade dos fatos.