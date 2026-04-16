POLÍCIA
“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco
Artista foi flagrado comentando sobre conta bancária de “11 dígitos”
Após a prisão de MC Ryan SP, suspeito de comandar um esquema milionário de lavagem de dinheiro, um vídeo onde o cantor reage a comentários sobre sua conta bancária e fala sobre um suposto monitoramento da Polícia Civil (PC) foi resgatado por internautas nesta quinta-feira, 16.
O músico foi preso pela Polícia Federal (PF) no litoral de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 15.
O vídeo em questão, foi publicado pelo influenciador Ruyter Poubel, conhecido por viver uma vida de luxo e ostentação, em março de 2024. Veja;
Em certo momento do vídeo Ryan pede para que alguém lhe entregue seu “celular do Pix”. Com isso, o influenciador então pergunta: “É onde o bagulho desenvolve aí?” O músico responde que sim.
Após isso, Ruyter olha para o aparelho e comenta em tom de surpresa: “É o número do seu CPF ou o dinheiro do banco? Pensei que era o CPF. Quando fui ver, [estava na tela] saldo da conta”.
Ryan dá risada enquanto sai do quadro da gravação dizendo que o amigo estaria “querendo explanar”.
Após isso, ele diz que estaria sendo seguido pela Polícia Civil enquanto saia do restaurante fundado pelo artista.
“Pega sua visão aí, [o vídeo] está ao vivo, tem um monte de pessoas vendo. É mentira. Ele [Ruyter] está metendo o louco, papo reto. É mentira. A Polícia Civil já estava me seguindo na saída do [restaurante] Bololô. Os caras vão querer me pegar”, diz Ryan.
O influenciador responde mandando Ryan jogar o celular pela janela e desconversa logo em seguida: “É mentira, rapaziada, foi engano. [O número] Era a senha do wi-fi.”
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MC Ryan SP apontado como líder de esquema
A PF indica que o MC Ryan SP, nome artístico de Ryan Santana dos Santos, seria líder de um esquema de lavagem de dinheiro milionário.
De acordo com a organização, ele utilizaria de empresas ligadas à produção musical e à própria fama na internet para juntar receitas legítimas com dinheiro ilícito de apostas ilegais, rifas digitais e tráfico de três toneladas de cocaína.
Além disso, as autoridades ainda citam que o esquema teria um vínculo estrutural com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de alta atuação em São Paulo.
Laranjas foram utilizados
Na investigação consta que o artista teria transferido participações societárias para “laranjas”, incluindo familiares, para ocultar seu patrimônio.
Depois da lavagem ser concluída, o dinheiro era reinserido na economia formal a partir da compra de artigos de alto valor como:
- Imóveis de alto padrão;
- Veículos de luxo;
- Joias.
Rolex apreendido durante operação da PF | Armas apreendidas durante operação da PF | Apreensões durante operação da PF | Carro de luxo apreendido durante operação da PF |
Manipulação de mídia
A investigação ainda aponta que Ryan teria pago operadores de mídia para publicarem conteúdos favoráveis a ele, além de promoverem suas plataformas de apostas.
O objetivo seria mitigar eventuais crises de imagem relacionadas às investigações.
Entenda a Operação Narco Fluxo
- De acordo com a PF, a operação cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária;
- A ação acontece nos estados de:São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, e no Distrito Federal;
- A instituição acredita que o volume financeiro do grupo criminoso supere os R$ 260 bilhões;
- Apreensões: além de armas, carros de luxo e dinheiro em espécie, a corporação ainda apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos que auxiliam na investigação;
- Entre os presos envolvidos na operação estão: os funkeiros MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa, dono da página Choquei;
- Foi determinado pela Justiça um bloqueio de R$ 2,2 bilhões em bens de Ryan;
- De acordo com a decisão judicial, o valor estimado para o bloqueio foi calculado com base no lucro estimado com os crimes que teriam sido praticados: “tráfico internacional de mais de três toneladas de cocaína, somado ao fluxo financeiro identificado nos relatórios de inteligência financeira encaminhados pelo Coaf“.
- As investigações continuam e os alvos podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Defesa de MC Ryan SP
Por meio de nota, a defesa de MC Ryan SP informou que não pode acessar o procedimento, por isso, estaria impossibilitada de realizar uma manifestação sobre os fatos.
“Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável”. A defesa ainda alegou confiar que os esclarecimentos que serão prestados demonstrarão a verdade dos fatos.
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