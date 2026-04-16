Após término, mulher encontra câmera instalada no próprio quarto

Câmera foi instalada em ventilador - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Uma mulher de 33 anos encontrou uma câmera escondida no próprio quarto, em Uberaba, em Minas Gerais, na noite de segunda-feira, 13. O equipamento estava instalado no suporte do ventilador de teto. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso como “registro não autorizado de intimidade sexual”.

A vítima suspeita do ex-marido, de 44 anos, que, segundo ela, não aceita o fim do relacionamento. A desconfiança começou após a filha do casal relatar ter visto o pai assistindo, pelo celular, a imagens da mãe dentro de casa.

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Ao chegar do trabalho, a mulher percebeu alterações no suporte do ventilador e, ao verificar o local, encontrou o dispositivo. Ela retirou a câmera e desligou os cabos para interromper a transmissão.

De acordo com o relato à polícia, o relacionamento durou 18 anos e terminou há cerca de dois meses. Desde então, o ex-companheiro teria apresentado comportamento ciumento e possessivo.

A mulher também afirmou que não seria a primeira vez que ele instala equipamentos semelhantes na residência e relatou episódios anteriores de violência doméstica. Ela informou ainda que já houve uma medida protetiva contra o suspeito, atualmente sem validade.

A Polícia Militar realizou buscas, mas o homem não foi localizado. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).