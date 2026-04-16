POLÍCIA
Após término, mulher encontra câmera instalada no próprio quarto
Equipamento estava instalado no suporte do ventilador de teto
Uma mulher de 33 anos encontrou uma câmera escondida no próprio quarto, em Uberaba, em Minas Gerais, na noite de segunda-feira, 13. O equipamento estava instalado no suporte do ventilador de teto. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso como “registro não autorizado de intimidade sexual”.
A vítima suspeita do ex-marido, de 44 anos, que, segundo ela, não aceita o fim do relacionamento. A desconfiança começou após a filha do casal relatar ter visto o pai assistindo, pelo celular, a imagens da mãe dentro de casa.
Ao chegar do trabalho, a mulher percebeu alterações no suporte do ventilador e, ao verificar o local, encontrou o dispositivo. Ela retirou a câmera e desligou os cabos para interromper a transmissão.
De acordo com o relato à polícia, o relacionamento durou 18 anos e terminou há cerca de dois meses. Desde então, o ex-companheiro teria apresentado comportamento ciumento e possessivo.
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A mulher também afirmou que não seria a primeira vez que ele instala equipamentos semelhantes na residência e relatou episódios anteriores de violência doméstica. Ela informou ainda que já houve uma medida protetiva contra o suspeito, atualmente sem validade.
A Polícia Militar realizou buscas, mas o homem não foi localizado. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).
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