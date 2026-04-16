Policial militar mata irmão e é encontrado sem vida em carro na Bahia

George Henrique Novaes Souza - Foto: Reprodução

O policial militar cabo George Henrique Novaes Souza, de 42 anos, e o irmão Gedson Tiago Novaes Souza, de 39 anos, foram encontrados mortos no município Euclides da Cunha, no Nordeste baiano, nesta quarta-feira, 16.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que Gedson foi localizado com sinais de tiros, dentro de um carro no bairro Dengo. O principal suspeito é o militar que, após o crime, teria tirado a própria vida no mesmo veículo.

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Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de esclarecer o caso.

O que diz a PM?

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar disse que agentes do 5º BPM foram acionados para verificar a denúncia de pessoas feridas por disparos de arma de fogo, na Rua Antônio Silva Dantas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar os primeiros atendimentos, mas as vítimas não resistiram.

Em seguida, a área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização da perícia.

"Neste momento de dor, a Corporação se solidariza com seus familiares e amigos, estendendo as condolências pelo falecimento de seu irmão, Gerson Tiago Novaes Souza, unindo-se à família enlutada diante de perdas tão dolorosas", disse a PM em nota.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Euclides da Cunha.

Outros policiais mortos na Bahia nesta quarta

Dois policiais, um civil e um militar, foram mortos em Salvador, nesta quarta-feira, 15.

O primeiro caso foi registrado pela manhã, no bairro de Tancredo Neves. O policial civil Adailton Oliveira foi morto por disparos de arma de fogo ao participar de uma ação de campo. Lotado na 11ª Delegacia Territorial, o policial cumpria um mandado judicial no momento em que foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o soldado da PM, Samuel Novais da Silva, atingido com um tiro na perna, durante ação na avenida Vasco da Gama, na região do Engenho Velho de Brotas. Agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM) realizavam diligências na região, quando suspeitos iniciaram os disparos com arma de fogo.