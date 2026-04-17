Ex-PM morto em Salvador executou homem em Pernambuco; relembre

Ubira de Cerqueira Barbosa - Foto: Reprodução

O ex-policial militar Uibirá de Cerqueira Barbosa, de 41 anos, morto em um condomínio localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 17, participou da execução de Tadeu Rubmar da Silva Alves, de 40 anos, segundo apuração do portal A TARDE.

O crime, que teve grande repercussão na época, aconteceu em 8 de outubro de 2021, em Petrolina, cidade de Pernambuco que faz divisa com a Bahia.

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Uibirá agiu ao lado do então PM Jackson Rodrigues (que posteriormente foi exonerado). Ambos foram presos em Feira de Santana horas após o crime com uma mulher, que estava em em carro com os suspeitos.

Com eles foram encontrados um fuzil, uma espingarda, pistolas, coletes balísticos e farta munição.

Um vídeo que circulou nas redes sociais na época, mostra uma confusão em frente a um posto de combustíveis, quando os ex-policiais dominaram a vítima e efetuaram mais de 10 disparos. Tadeu cai, enquanto pessoas que estavam no local correm para se proteger.

À esquerda, foto recente de Uibira; à direita, ex-PM em 2021 | Foto: Reprodução

Ex-PM havia sido baleado em 2018

Uibirá de Cerqueira Barbosa foi baleado em fevereiro de 2018, na época em que era soldado. O caso ocorreu durante um assalto no bairro de Brotas, em Salvador, quando criminosos reconheceram o então agente de segurança da Base Comunitária do Nordeste de Amaralina, que estava de folga.

O homem estava com dois amigos quando foi abordado por cinco homens. Ele chegou a ficar internado da UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por tratamento e se recuperou.

Os assaltantes levaram celulares e dinheiro dos três, além de duas pistolas de Uibirá, que foi expulso da corporação por motivo não divulgado.

Morte de Uibirá

O ex-policial militar Uibirá de Cerqueira Barbosa, de 41 anos, foi morto em um condomínio localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 17.

Ele possuía dois mandados de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro e asuspeita é de que atuava como chefe de milícia. Segundo informações preliminares, o ex-agente teria sido expulso da corporação após atirar em um colega de farda, o que não foi confirmado oficialmente pela polícia.