VEJA HISTÓRICO
Ex-PM morto em Salvador executou homem em Pernambuco; relembre
Crime aconteceu em outubro de 2021
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O ex-policial militar Uibirá de Cerqueira Barbosa, de 41 anos, morto em um condomínio localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 17, participou da execução de Tadeu Rubmar da Silva Alves, de 40 anos, segundo apuração do portal A TARDE.
O crime, que teve grande repercussão na época, aconteceu em 8 de outubro de 2021, em Petrolina, cidade de Pernambuco que faz divisa com a Bahia.
Uibirá agiu ao lado do então PM Jackson Rodrigues (que posteriormente foi exonerado). Ambos foram presos em Feira de Santana horas após o crime com uma mulher, que estava em em carro com os suspeitos.
Com eles foram encontrados um fuzil, uma espingarda, pistolas, coletes balísticos e farta munição.
Um vídeo que circulou nas redes sociais na época, mostra uma confusão em frente a um posto de combustíveis, quando os ex-policiais dominaram a vítima e efetuaram mais de 10 disparos. Tadeu cai, enquanto pessoas que estavam no local correm para se proteger.
Ex-PM havia sido baleado em 2018
Uibirá de Cerqueira Barbosa foi baleado em fevereiro de 2018, na época em que era soldado. O caso ocorreu durante um assalto no bairro de Brotas, em Salvador, quando criminosos reconheceram o então agente de segurança da Base Comunitária do Nordeste de Amaralina, que estava de folga.
O homem estava com dois amigos quando foi abordado por cinco homens. Ele chegou a ficar internado da UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por tratamento e se recuperou.
Os assaltantes levaram celulares e dinheiro dos três, além de duas pistolas de Uibirá, que foi expulso da corporação por motivo não divulgado.
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Morte de Uibirá
O ex-policial militar Uibirá de Cerqueira Barbosa, de 41 anos, foi morto em um condomínio localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 17.
Ele possuía dois mandados de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro e asuspeita é de que atuava como chefe de milícia. Segundo informações preliminares, o ex-agente teria sido expulso da corporação após atirar em um colega de farda, o que não foi confirmado oficialmente pela polícia.
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