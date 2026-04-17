Saiba quem era ex-PM morto ao reagir à ordem de prisão em Salvador

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Uibira de Cerqueira Barbosa - Foto: Reprodução

O ex-policial militar morto em um condomínio localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 17, foi identificado como Uibirá de Cerqueira Barbosa, de 41 anos, segundo informações obtidas pelo portal A TARDE.

Ele possuía dois mandados de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro e asuspeita é de que atuava como chefe de milícia. Segundo informações preliminares, o ex-agente teria sido expulso da corporação após atirar em um colega de farda, o que não foi confirmado oficialmente pela polícia.

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De acordo com a Polícia Civil, as investigações, que seguem em andamento, apontam que Uibirá integrava um grupo especializado em crimes de extorsão mediante sequestro, e era envolvido em, ao menos, dois casos ocorridos no mês de março, que também não foram revelados.

Além disso, o ex-PM possuía histórico por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Confira fotos que a reportagem teve acesso com exclusividade:

Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Luiza Nascimento

Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Reprodução

| Foto: Reprodução

Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Reprodução

Ubira de Cerqueira Barbosa | Foto: Reprodução

Operação Arcanjo Traidor

O ex-polcial foi localizado durante a Operação Arcanjo Traidor, deflagrada pela Polícia Civil, em Salvador e Camaçari. A ação visou cumprir dois mandados de prisão e um de busca e apreensão.

A ação foi realizada por meio das equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que cumpriram os mandados através da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Durante a ação, também foi cumprida uma ordem judicial no distrito de Barra de Pojuca.