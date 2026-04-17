VIOLÊNCIA
Número de policiais baleados em 4 meses iguala todo 2025 em Salvador e RMS
A capital baiana lidera o ranking, registrando 19 casos
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Vinte e cinco agentes de segurança pública foram baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS) nos primeiros quatro meses de 2026. O número já iguala ao total apresentado em todo o ano de 2025, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado.
O levantamento considera os casos registrados entre 1º de janeiro e 16 de abril de 2026. No período, sete dos baleados morreram.
Os casos se intensificaram nos últimos dias e, em 24h, entre quarta, 15, e quinta-feira, 16, foram quatro agentes baleados.
Militares lideram número de vítimas
Entre os casos, policiais militares são a maior parte das vítimas, equivalente a 88% dos atingidos: foram 22 agentes baleados, sendo quatro mortos e 18 feridos.
Dos agentes baleados em 2026, 19 estavam em serviço e, entre eles, três morreram. Também foram registrados dois casos envolvendo agentes aposentados ou exonerados, ambos mortos.
Leia Também:
Veja comparação do mesmo período entre os anos anteriores
- 01/01 a 16/04/2026: 25 agentes baleados – 7 mortos e 18 feridos
- 01/01 a 16/04/2025: 12 agentes baleados – 3 mortos e 9 feridos
- 01/01 a 16/04/2024: 11 agentes baleados – 6 mortos e 5 feridos
- 01/01 a 16/04/2023: 11 agentes baleados – 6 mortos e 5 feridos
O mapeamento considera dados a partir da criação do Fogo Cruzado, ocorrida em julho de 2022.
Salvador concentra maior parte dos casos
A capital baiana concentra, até o momento, 19 casos de agentes baleados. Entre eles, seis morreram e 13 ficaram feridos.
Veja levantamento por região:
- Centro: 1 morto e 1 ferido
- CAB: 2 feridos
- Engenho velho de Brotas: 1 morto e 1 ferido
- Saramandaia: 2 feridos
- Vale das Pedrinhas: 1 morto e 1 ferido
- Alto da Terezinha: 1 ferido
- Beiru/Tancredo Neves: 1 morto
- Cajazeiras XI: 1 ferido
- Calabetão: 1 morto
- Imbuí: 1 morto
- Mata escura: 1 ferido
- Narandiba: 1 ferido
- Pirajá: 1 ferido
- Sussuarana: 1 ferido
Em Lauro de Freitas foram três casos. Já Candeias, Vera Cruz e Itaparica registraram um em cada.
Relembre casos recentes em Salvador
Adailton Oliveira
A morte do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia após o agente ser atingido por disparo de arma de fogo durante uma diligência no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta terça-feira, 15.
Lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), unidade vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o policial participava de uma ação em campo quando ocorreu o ataque. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.
Samuel Novais da Silva
O policial militar Samuel Novais da Silva foi assassinado na noite desta quinta-feira, 15, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele atuava como soldado e era lotado na 26ª CIPM, no bairro de Brotas.
Segundo fontes ouvidas pelo portal A TARDE, o militar se formou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na turma T2, em abril de 2023.
Ações do Governo e da Secretaria de Segurança Pública
Após os últimos casos, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner lamentaram o ocorrido, se solidarizaram com familiares e garantiram que as forças de segurança já estão atuando para controlar a situação e solucionar os crimes.
"Guerreiros foram mortos durante cumprimento do dever de proteger a sociedade baiana [...] A resposta já está sendo dada e todos os criminosos serão alcançados, com firmeza e dentro da legalidade. Sem trégua", garantiu Werner.
Já o chefe do Executivo estadual reforçou o pedido de rigor nas investigações sobre os dois episódios.
"Determinei o imediato e rigoroso empenho das forças de segurança para a apuração do caso, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos com a máxima celeridade [...] Seguiremos firmes no enfrentamento à violência, fortalecendo nossas instituições e reafirmando nosso compromisso com a preservação da vida e a segurança do povo baiano", enfatizou Jerônimo.
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