Número de policiais baleados em 4 meses iguala todo 2025 em Salvador e RMS

Ilustrativa - Foto: Divulgação/PM-BA/Imagem ilustrativa

Vinte e cinco agentes de segurança pública foram baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS) nos primeiros quatro meses de 2026. O número já iguala ao total apresentado em todo o ano de 2025, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado.

O levantamento considera os casos registrados entre 1º de janeiro e 16 de abril de 2026. No período, sete dos baleados morreram.

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Os casos se intensificaram nos últimos dias e, em 24h, entre quarta, 15, e quinta-feira, 16, foram quatro agentes baleados.

Militares lideram número de vítimas

Entre os casos, policiais militares são a maior parte das vítimas, equivalente a 88% dos atingidos: foram 22 agentes baleados, sendo quatro mortos e 18 feridos.

Dos agentes baleados em 2026, 19 estavam em serviço e, entre eles, três morreram. Também foram registrados dois casos envolvendo agentes aposentados ou exonerados, ambos mortos.

Veja comparação do mesmo período entre os anos anteriores

01/01 a 16/04/2026: 25 agentes baleados – 7 mortos e 18 feridos

01/01 a 16/04/2025: 12 agentes baleados – 3 mortos e 9 feridos

01/01 a 16/04/2024: 11 agentes baleados – 6 mortos e 5 feridos

01/01 a 16/04/2023: 11 agentes baleados – 6 mortos e 5 feridos

O mapeamento considera dados a partir da criação do Fogo Cruzado, ocorrida em julho de 2022.

Salvador concentra maior parte dos casos

A capital baiana concentra, até o momento, 19 casos de agentes baleados. Entre eles, seis morreram e 13 ficaram feridos.

Veja levantamento por região:

Centro: 1 morto e 1 ferido

CAB: 2 feridos

Engenho velho de Brotas: 1 morto e 1 ferido

Saramandaia: 2 feridos

Vale das Pedrinhas: 1 morto e 1 ferido

Alto da Terezinha: 1 ferido

Beiru/Tancredo Neves: 1 morto

Cajazeiras XI: 1 ferido

Calabetão: 1 morto

Imbuí: 1 morto

Mata escura: 1 ferido

Narandiba: 1 ferido

Pirajá: 1 ferido

Sussuarana: 1 ferido

Em Lauro de Freitas foram três casos. Já Candeias, Vera Cruz e Itaparica registraram um em cada.

Relembre casos recentes em Salvador

Adailton Oliveira

A morte do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia após o agente ser atingido por disparo de arma de fogo durante uma diligência no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta terça-feira, 15.

Lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), unidade vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o policial participava de uma ação em campo quando ocorreu o ataque. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Samuel Novais da Silva

O policial militar Samuel Novais da Silva foi assassinado na noite desta quinta-feira, 15, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele atuava como soldado e era lotado na 26ª CIPM, no bairro de Brotas.

Segundo fontes ouvidas pelo portal A TARDE, o militar se formou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na turma T2, em abril de 2023.

Ações do Governo e da Secretaria de Segurança Pública

Após os últimos casos, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner lamentaram o ocorrido, se solidarizaram com familiares e garantiram que as forças de segurança já estão atuando para controlar a situação e solucionar os crimes.

"Guerreiros foram mortos durante cumprimento do dever de proteger a sociedade baiana [...] A resposta já está sendo dada e todos os criminosos serão alcançados, com firmeza e dentro da legalidade. Sem trégua", garantiu Werner.

Já o chefe do Executivo estadual reforçou o pedido de rigor nas investigações sobre os dois episódios.

"Determinei o imediato e rigoroso empenho das forças de segurança para a apuração do caso, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos com a máxima celeridade [...] Seguiremos firmes no enfrentamento à violência, fortalecendo nossas instituições e reafirmando nosso compromisso com a preservação da vida e a segurança do povo baiano", enfatizou Jerônimo.