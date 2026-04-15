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POLÍTICA

"Sem trégua", diz Werner após mortes de policias em Salvador

Governador Jerônimo Rodrigues também se pronunciou sobre os casos

Cássio Moreira e Everton Santos
Por Cássio Moreira e Everton Santos

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Imagem ilustrativa da imagem "Sem trégua", diz Werner após mortes de policias em Salvador
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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, se pronunciaram após dois policiais, um civil, e um militar, serem assassinados nesta quarta-feira, 16, em Salvador.

Werner se solidarizou com familiares, garantindo também uma resposta rápida para os casos.

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"Minha solidariedade e sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de farda do investigador da Polícia Civil Adaílton Oliveira Rocha e do soldado da Polícia Militar Samuel Novais da Silva, guerreiros que foram mortos durante cumprimento do dever de proteger a sociedade baiana", pontuou Werner, que continuou.

"A resposta já está sendo dada e todos os criminosos serão alcançados, com firmeza e dentro da legalidade. Sem trégua," finalizou.

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou, por meio de nota, sobre as mortes dos policiais.

No texto, o governador reforçou o pedido de rigor nas investigações sobre os dois episódios, e lamentou as mortes.

"Determinei o imediato e rigoroso empenho das forças de segurança para a apuração do caso, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos com a máxima celeridade", pontuou Jerônimo, que continuou.

"Seguiremos firmes no enfrentamento à violência, fortalecendo nossas instituições e reafirmando nosso compromisso com a preservação da vida e a segurança do povo baiano", completou.

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Tags:

Jerônimo Rodrigues Polícia Salvador

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