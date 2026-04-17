Policial da reserva é preso no CAB por suspeita de estupro na Bahia

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PM da reserva é preso - Foto: Imagem ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA

Um policial militar da reserva, de 57 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 16, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, durante uma operação conjunta que investiga um caso de estupro ocorrido em janeiro deste ano, na zona rural de São Gonçalo dos Campos.

De acordo com a Polícia Civil, após a denúncia, foi instaurado um procedimento investigativo com atuação integrada da Delegacia Territorial de Cachoeira e da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), sediada em Feira de Santana.

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Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Leste), com apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Corregedoria da Polícia Militar.

Durante as diligências, uma pistola foi apreendida em um imóvel na localidade de Jauá, em Camaçari.

O suspeito passou por exames de praxe e permanece custodiado, à disposição da Justiça.