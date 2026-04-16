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POLÍCIA

Padre de 62 anos desaparece em Salvador e Polícia Civil investiga caso

Polícia Civil investiga o desaparecimento por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP)

Luan Julião
Por

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Padre Elmo Andrade de Souza, de 62 anos
Padre Elmo Andrade de Souza, de 62 anos -

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP – Salvador), investiga o desaparecimento do padre Elmo Andrade de Souza, de 62 anos. O religioso foi visto pela última vez na manhã da quarta-feira, 15, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Segundo informações repassadas por familiares, o paradeiro do sacerdote é desconhecido desde então. A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja comunicada por meio do Disque Denúncia 181.

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Arquidiocese pede orações e colaboração nas investigações

Em nota, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia informou que tomou conhecimento do registro do boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do reverendíssimo padre na quinta-feira, 16.

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De acordo com a instituição, o sacerdote foi visto pela última vez por volta das 12h30 do dia 15 de abril de 2026, também na região de São Cristóvão.

A Arquidiocese manifestou solidariedade a familiares, amigos, demais religiosos e fiéis, destacando que acompanha o caso com preocupação e está em oração pelo “pronto e seguro retorno” do padre Elmo.

A instituição também reforçou que informações sobre o paradeiro devem ser encaminhadas diretamente às autoridades policiais e pediu cautela na divulgação de dados não confirmados, para evitar boatos e preservar a investigação.

A Arquidiocese afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.

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