POLÍCIA
Polícia prende PM investigado por homicídio dentro de hospital na Bahia
Caso aconteceu em 2023, e investigações apontam que agentes estavam fora de serviço no momento da ação
Um policial militar foi preso nesta quinta-feira, 16, durante a primeira fase da Operação False Shield, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nos municípios de Itaparica e Vera Cruz. A ação investiga um homicídio ocorrido dentro de uma unidade de saúde e também apura fraude processual.
O agente detido foi identificado como José Bomfim Ferreira da Silva, de 57 anos. Ele foi localizado no bairro de Manguinhos, em Itaparica, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Na mesma operação, um segundo policial militar, de 52 anos, também alvo da investigação, não foi encontrado e é considerado foragido.
Durante as buscas realizadas no endereço do policial preso, os investigadores apreenderam uma pistola calibre .40, três carregadores, 87 munições e dois aparelhos celulares.
O crime
As investigações têm como base um crime registrado no dia 6 de setembro de 2023, no Hospital Geral de Itaparica. Conforme apurado, os dois policiais, que estavam fora de serviço e utilizavam coletes balísticos, entraram na unidade de saúde, sendo que um deles portava uma arma longa, e efetuaram diversos disparos contra um homem que havia dado entrada no hospital após ser baleado no braço.
Leia Também:
O ataque aconteceu dentro da sala de sutura e foi presenciado por outras pessoas. Ainda segundo a apuração, após a ação, os envolvidos teriam alterado a cena do crime e coagido testemunhas.
Além da prisão, a operação cumpriu mandados de busca em imóveis ligados ao policial foragido, nos bairros de Barro Branco, em Itaparica, e Mar Grande, em Vera Cruz.
A ofensiva foi realizada por equipes da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, com apoio da Força Correicional Especial Integrada, da Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública e da Corregedoria da Polícia Militar. O caso segue sob investigação da 19ª Delegacia Territorial de Itaparica.
Após a prisão, José Bomfim Ferreira da Silva foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar, onde permanece custodiado no Batalhão de Choque. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e responsabilizar os envolvidos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes