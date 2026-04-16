POLÍCIA
Família é feita refém por criminoso armado no bairro de Pirajá, em Salvador
Situação mobiliza equipes da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 16
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Uma ocorrência de reféns mobilizou equipes da Polícia Militar na região da Rua Velha, no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 16.
De acordo com informações preliminares, uma família foi mantida presa dentro de uma residência por um homem armado na localidade. O caso aconteceu na Rua do Jhas, nas proximidades do final de linha da Rua Velha, área conhecida pelo intenso fluxo de moradores.
Assim que foram acionadas, guarnições policiais se deslocaram até o endereço e iniciaram o acompanhamento da ocorrência. A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores da região e das vítimas, enquanto os agentes atuavam para conter a situação.
Negociação e rendição
Após um período de tensão, o suspeito iniciou negociação com os policiais e decidiu se entregar. Com a rendição, a situação foi controlada sem registro de feridos, e os reféns foram liberados.
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Ainda não há detalhes sobre o número de pessoas mantidas na residência.
Material apreendido
Durante a ação, os policiais encontraram com o indivíduo uma arma de fogo calibre 9mm, além de porções de drogas. Todo o material foi apreendido e será encaminhado para perícia.
O suspeito foi detido e deve ser conduzido para uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.
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