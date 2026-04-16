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POLÍCIA

Família é feita refém por criminoso armado no bairro de Pirajá, em Salvador

Situação mobiliza equipes da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 16

Luan Julião
Por
| Atualizada em

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Área foi cercada por policiais que acompanham a situação no bairro de Pirajá
Área foi cercada por policiais que acompanham a situação no bairro de Pirajá -

Uma ocorrência de reféns mobilizou equipes da Polícia Militar na região da Rua Velha, no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 16.

De acordo com informações preliminares, uma família foi mantida presa dentro de uma residência por um homem armado na localidade. O caso aconteceu na Rua do Jhas, nas proximidades do final de linha da Rua Velha, área conhecida pelo intenso fluxo de moradores.

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Assim que foram acionadas, guarnições policiais se deslocaram até o endereço e iniciaram o acompanhamento da ocorrência. A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores da região e das vítimas, enquanto os agentes atuavam para conter a situação.

Negociação e rendição

Após um período de tensão, o suspeito iniciou negociação com os policiais e decidiu se entregar. Com a rendição, a situação foi controlada sem registro de feridos, e os reféns foram liberados.

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Ainda não há detalhes sobre o número de pessoas mantidas na residência.

Material apreendido

Durante a ação, os policiais encontraram com o indivíduo uma arma de fogo calibre 9mm, além de porções de drogas. Todo o material foi apreendido e será encaminhado para perícia.

O suspeito foi detido e deve ser conduzido para uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.

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Tags:

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