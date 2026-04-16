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POLÍCIA

Farmácia é interditada e 700 medicamentos são apreendidos em ação na RMS

Ação foi deflagrada visando fiscalizar estabelecimentos na Região Metropolitana de Salvador

Gustavo Zambianco
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Polícia Civil investigando farmácia
Polícia Civil investigando farmácia -

Uma farmácia foi interditada e 700 medicamentos foram apreendidos no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) nesta quarta-feira, 15, durante uma operação da Polícia Civil (PC)

A operação, denominada como Operação Pharmaco, tem como objetivo fiscalizar estabelecimentos comerciais na RMS.

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Além da farmácia interditada, outras três foram notificadas, e 700 medicamentos foram apreendidos pela Vigilância Sanitária durante a ação que aconteceu nos seguintes bairros:

  • Ponto Certo;
  • Abrantes;
  • Nova Abrantes.

Entenda a ação

A ação, coordenada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da PC-BA, visa verificar a venda de medicamentos controlados e promover o cadastro de empresas nos órgãos reguladores.

A operação ainda busca impedir a venda de medicamentos sem prescrição médica e sem a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

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Caráter de orientação

A operação ainda teve o caráter orientativo, com a prestação de informações sobre a necessidade de envio da documentação exigida e a regulamentação dos estabelecimentos aos orgãos responsáveis.

Participaram da ação integrada servidores da CFPC, da Delegacia do Consumidor (DECON), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), do Conselho Regional de Farmácia (CRF), da Vigilância Sanitária Estadual e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

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