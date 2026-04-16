OPERAÇÃO DESOVA
Envolvido em morte de jovem encontrada sem cabeça na Bahia é preso
Vítima tinha 18 anos e foi localizada com apenas dois dedos em cada uma das mãos
Um dos suspeitos envolvidos na morte de Sara Cristina Ferreira de Souza, em setembro de 2025, foi preso nesta quarta-feira, 15, em Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia. A localização do homem ocorreu durante a segunda fase da Operação Desova, deflagrada pela Polícia Civil.
Os agentes cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito, de 37 anos, expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna. Na ocasião, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos, que foram encaminhados para perícia.
Relembre o crime
O corpo de Sara Cristina Ferreira de Souza, de 18 anos foi encontrado em 8 de setembro de 2025, sem cabeça, em uma via rural na região de Vera Cruz, em Porto Seguro.
Nove dias depois, em 17 de setembro, o membro da vítima foi encontrado na zona rural de Santa Cruz Cabrália. Segundo as investigações, além da decaptação, a vítima foi torturada e mutilada, tendo também seis dedos arrancados e diversas lesões perfurocortantes.
Ela foi deixada com apenas dois dedos em cada mão, o que pode indicar que o crime foi cometido por integrantes do Comando Vemelho (CV), facção representada pelo número 2.
Familiares de Sara disseram à polícia que ela havia saído de casa dois dias antes para uma festa paredão. A última vez que ela falou com a mãe foi durante a madrugada, quando informou que estava bem. Depois disso, não houve mais contato.
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Sobre a ação
De acordo com a Polícia Civil, a ação teve como objetivo avançar nas investigações, com a coleta de dados e a identificação de coautores do homicídio qualificado.
Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos no curso das investigações.
A operação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, com apoio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento, Sul e Costa do Cacau), após troca de informações com o Núcleo de Inteligência da Delegacia Territorial de Ilhéus. Diligências e oitivas seguem em curso.
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