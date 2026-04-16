Envolvido em morte de jovem encontrada sem cabeça na Bahia é preso

Operação Desova - Foto: ASCOM PCBA

Um dos suspeitos envolvidos na morte de Sara Cristina Ferreira de Souza, em setembro de 2025, foi preso nesta quarta-feira, 15, em Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia. A localização do homem ocorreu durante a segunda fase da Operação Desova, deflagrada pela Polícia Civil.

Os agentes cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito, de 37 anos, expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna. Na ocasião, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos, que foram encaminhados para perícia.

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Relembre o crime

O corpo de Sara Cristina Ferreira de Souza, de 18 anos foi encontrado em 8 de setembro de 2025, sem cabeça, em uma via rural na região de Vera Cruz, em Porto Seguro.

Nove dias depois, em 17 de setembro, o membro da vítima foi encontrado na zona rural de Santa Cruz Cabrália. Segundo as investigações, além da decaptação, a vítima foi torturada e mutilada, tendo também seis dedos arrancados e diversas lesões perfurocortantes.

Ela foi deixada com apenas dois dedos em cada mão, o que pode indicar que o crime foi cometido por integrantes do Comando Vemelho (CV), facção representada pelo número 2.

Familiares de Sara disseram à polícia que ela havia saído de casa dois dias antes para uma festa paredão. A última vez que ela falou com a mãe foi durante a madrugada, quando informou que estava bem. Depois disso, não houve mais contato.

Sobre a ação

De acordo com a Polícia Civil, a ação teve como objetivo avançar nas investigações, com a coleta de dados e a identificação de coautores do homicídio qualificado.

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos no curso das investigações.

A operação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, com apoio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento, Sul e Costa do Cacau), após troca de informações com o Núcleo de Inteligência da Delegacia Territorial de Ilhéus. Diligências e oitivas seguem em curso.