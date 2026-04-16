R$ 30 milhões: Brasil realiza maior apreensão de haxixe da história

Siga o A TARDE no Google

Apreensão foi realizada pela Receita Federal com a ajuda de cães de faro treinados nesta quinta-feira, 16 - Foto: Reprodução

A Receita Federal registrou o maior conjunto de apreensões de haxixe nesta quinta-feira, 16. Foram localizados 283,50 kg da resina concentrada de Cannabis, com valor estimado de R$ 34,02 milhões.

A substância foi encontrada por cães de faro treinados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O conteúdo estava escondido em duas cargas vindas da Califórnia, nos Estados Unidos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A apreensão será formalmente comunicada às autoridades norte-americanas devido ao Projeto MIT (Mutual Interdiction Team). A iniciativa foi firmada em 10 de abril entre a Receita Federal e a agência de fronteiras dos Estados Unidos, a U.S. Customs and Border Protection (CBP), para o combate ao crime transnacional.

O governo federal explicou que a cooperação está inserida no contexto do diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder norte-americano, Donald Trump.

Além da ocorrência desta quinta-feira, só em 2026 a Receita registrou oito ocorrências, que somaram 1.486 kg de haxixe.

“As drogas e os documentos que compõem a importação foram encaminhados à Polícia Federal para o seguimento das investigações no âmbito da polícia judiciária da União”, informou o órgão de fiscalização.

Apreensão foi realizada pela Receita Federal com a ajuda de cães de faro treinados nesta quinta-feira, 16 | Foto: Divulgação | Receita Federal

Outra apreensão

Na madrugada desta quinta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também reportou que apreendeu mais de 4 quilos de haxixe no interior de um ônibus que seguia para o Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí.

A droga também foi identificada por cadelas farejadoras sob o assento ocupado pela motorista. A substância estava em uma maleta, com três invólucros plásticos contendo 40 tabletes.

A mulher disse às autoridades que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga, de São Paulo para a Ilha do Governador.

O que é haxixe?

O haxixe é uma resina concentrada extraída da planta Cannabis sativa, com concentrações de tetrahidrocanabinol (THC) mais altas que a maconha comum.

Geralmente, ela é comercializada em tabletes e fumado ou vaporizado para obter efeitos psicoativos intensos, como:

Euforia

Relaxamento

Riso fácil

Aumento do apetite

Alteração na percepção do tempo

Aumento da sensibilidade sensorial

No entanto, o uso pode causar efeitos negativos, como:

Pânico

Paranoia

Taquicardia

Problemas de memória

Dependência física e psicológica

Pena

A pena para quem porta haxixe no Brasil depende se a substância é considerada para uso pessoal ou tráfico de drogas. Como se trata de um derivado da maconha, ele geralmente recebe tratamento jurídico similar.

O Supremo Tribunal Federal (STF) descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas para consumo próprio.

Cargas maiores caracterizam e/ou com características para venda são tidas como tráfico. Nestes casos, a pena é prisão de cinco a 15 anos, além de 500 a 1.500 dias-multa.