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POLÍCIA

Mulher é espancada na frente do filho após negar dinheiro para drogas

Ela teria negado emprestar dinheiro para que o homem comprasse drogas; vítima ainda foi mantida em cárcere privado e só escapou ao dopar o agressor

Gustavo Zambianco
Por

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Polícia Civil
Polícia Civil -

Uma mulher de 26 anos foi agredida pelo namorado em frente ao filho, de três anos, até desmaiar na madrugada desta quinta-feira, 16, após se recusar a emprestar dinheiro para que ele pudesse comprar drogas.

O caso aconteceu em Araçatuba, em São Paulo.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, depois que ela teria desmaiado, o homem, de 28 anos, a levou à uma casa com a ajuda de um amigo que prestou os primeiros socorros.

Após isso, ela foi impedida pelos dois de procurar um atendimento médico especializado, sob ameaças de morte.

Uso de remédio para fuga

Além disso, ela informou à polícia que somente conseguiu sair da casa ao colocar remédio na bebida do namorado para que ele dormisse.

Após isso, ela foi até uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e acionou a polícia.

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Relato de agressões

A mulher relatou que foi agredida com socos e chutes, e, por isso, ficou com ferimentos graves e com hematomas por todo o corpo.

Casal mora junto

A vítima ainda informou que mantêm o relacionamento com o homem há mais de um mês e moram juntos. O suspeito segue livre.

A ocorrência foi registrada como:

  • lesão corporal;
  • violência doméstica;
  • sequestro;
  • cárcere privado.

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Tags:

agressão doméstica Polícia

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