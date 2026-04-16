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POLÍCIA

Dois jovens são assassinados em menos de seis horas em Feira de Santana

Vítimas tinham 19 e 21 anos e foram mortas em ocorrências distintas no Campo Limpo

Luan Julião
Por

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Corpos foram encaminhados ao DPT e casos seguem sob investigação
Corpos foram encaminhados ao DPT e casos seguem sob investigação -

Duas mortes violentas registradas em um intervalo de poucas horas mobilizaram a polícia em Feira de Santana, na quarta-feira, 15. As vítimas, dois jovens de 19 e 21 anos, foram assassinadas no bairro Campo Limpo, em ocorrências distintas.

O primeiro homicídio ocorreu por volta das 14h37, na Rua Aeroporto. Thailson Costa de Jesus, de 21 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro quando foi abordado por um homem que, inicialmente, se aproximou sem levantar suspeitas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito deixou o local e retornou pouco depois com o rosto coberto por uma balaclava, momento em que efetuou os disparos. O jovem morreu ainda no local.

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Segundo crime

Horas depois, por volta das 20h10, outro crime foi registrado na mesma região. Na Rua Assis Brasil, Carlos Henrique Bastos de Lima, de 19 anos, conhecido como “CH”, estava na varanda da residência onde morava quando um carro se aproximou. Dois homens desceram do veículo e atiraram contra ele, fugindo logo em seguida.

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Carlos Henrique chegou a ser socorrido por moradores e levado para a Policlínica do bairro George Américo, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio no mesmo local cerca de um ano antes. Familiares apontaram que o caso pode ter relação com disputas entre grupos criminosos da região, embora neguem envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.

As duas ocorrências são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Segundo a polícia, diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias dos crimes. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica para necropsia.

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