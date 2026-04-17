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POLÍCIA

Ex-policial militar é morto ao resistir à ordem de prisão em Salvador

Homem possuía mandados de prisão em aberto por extorsão

Luiza Nascimento
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Um ex-policial militar foi morto, na manhã desta sexta-feira, 17, na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador. Ele teria reagido a uma ordem de prisão e entrado em confronto com agentes de segurança.

O homem, que não teve a identidade revelada, tinha 41 anos, e possuía dois mandados de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro. A suspeita é de que ele atuava como chefe de milícia.

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De acordo com a Polícia Civil, as investigações, que seguem em andamento, apontam que o ex-agente integrava um grupo especializado em crimes de extorsão mediante sequestro, e era envolvido em, ao menos, dois casos ocorridos no mês de março, além de possuir histórico por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Operação Arcanjo Traidor

O ex-polcial foi localizado durante a Operação Arcanjo Traidor, deflagrada pela Polícia Civil, em Salvador e Camaçari. A ação visou cumprir dois mandados de prisão e um de busca e apreensão.

A ação foi realizada por meio das equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que cumpriram os mandados através da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Durante a ação, também foi cumprida uma ordem judicial no distrito de Barra de Pojuca.

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Policiais mortos em Salvador

Dois policiais, um civil e o outro militar, foram mortos na quarta-feira, 15, em Salvador.

O policial militar Samuel Novais da Silva foi assassinado no Engenho Velho de Brotas. Ele atuava como soldado e era lotado na 26ª CIPM e morreu após ser baleado durante uma ação da PM na localidade do Manguinhos.

Já no bairro de Tancredo Neves, o policial civil Adailton Oliveira foi morto por disparos de arma de fogo ao participar de uma ação de campo.

Lotado na 11ª Delegacia Territorial, o policial cumpria um mandado judicial no momento em que foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

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Tags:

ex-policial Polícia Salvador

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