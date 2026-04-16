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Capital registrou duas mortes nesta quarta, 15

SALVADOR

Salvador e Região Metropolitana somam 7 policiais mortos em 2026

Número aumenta com mortes de agentes nesta quarta, 15

Capital registrou duas mortes nesta quarta, 15 - Foto Divulgação | PMBA

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Cássio Moreira
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Dois policiais, um civil e um militar, foram mortos em Salvador, nesta quarta-feira, 15. Ao todo, sete agentes da segurança pública morreram baleados na capital e Região Metropolitana durante ações e diligências no ano de 2026.

Os dados constam na VanIA, ferramenta de Inteligência Artificial do Instituto Fogo Cruzado, que monitora os números da segurança pública em todo o Brasil. De acordo com a plataforma, um total de 24 agentes foram baleados nas operações, com 17 feridos.

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O recorte também aponta que desses números apresentados pelo Fogo Cruzado, 20 são policiais militares. Ainda de acordo com dados da IA, a maior parte dos PMs baleados se identificavam como homens negros.

  • 24 agentes baleados
  • 20 policiais militares
  • 7 mortos
  • 17 feridos

Morte de policial militar

A morte mais recente é a do policial militar Samuel Novais da Silva, atingido com um tiro na perna, durante ação na avenida Vasco da Gama, na região do Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

De acordo com informações divulgadas pela PM, os agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM) realizavam diligências na região, quando suspeitos iniciaram os disparos com arma de fogo.

Além do policial, três suspeitos foram atingidos e também levados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Samuel Novais.

"Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda, reconhecendo a bravura, o compromisso e a dedicação do policial, que honrou sua missão até o último instante", diz a nota da instituição, que também ressaltou seu "legado de coragem e serviço".

Morte de policial civil

Na manhã desta quarta, 15, no bairro de Tancredo Neves, o policial civil Adailton Oliveira foi morto por disparos de arma de fogo ao participar de uma ação de campo.

Lotado na 11ª Delegacia Territorial, o policial cumpria um mandado judicial no momento em que foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte do agente, que exercia o cargo de investigador, e se comprometeu a intensificar as ações para elucidar o crime e responsabilizar os autores.

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Morte Polícia polícia militar

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