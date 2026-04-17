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POLÍCIA

Membro do CV é preso por esquartejar e queimar rival após baile funk

Investigado atuava como gerente de ponto de tráfico e tinha função estratégica no CV

Luan Julião
Por

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Pichação do Comando Vermelho (CV)
Pichação do Comando Vermelho (CV) -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, na tarde de quinta-feira, 16, um homem apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 2018, na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

O preso foi identificado como Bruno de Souza Nogueira, conhecido como “Tizil”, que estava foragido da Justiça. Ele foi localizado por agentes na estação de metrô General Osório, em Ipanema, após um período de cerca de um mês de monitoramento.

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Crime ocorreu após baile funk em 2018

De acordo com as investigações, o homicídio aconteceu em maio de 2018, logo após um baile funk na comunidade. A vítima, Washington Souza de Oliveira Rezende, teria sido atraída para uma área isolada, onde foi executada a tiros por seis traficantes.

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Após o crime, o corpo foi levado para outra parte da comunidade, onde os suspeitos realizaram a ocultação e destruição dos restos mortais, que foram queimados dentro de pneus.

Atuação dentro da facção

Segundo a Polícia Civil, “Tizil” exercia a função de gerente de uma boca de fumo e também tinha atuação estratégica dentro da facção, participando da liderança de confrontos contra grupos rivais. Ele possui mais de 10 anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e disparo de arma de fogo.

A captura foi realizada por agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) e da Delegacia de Armas e Explosivos (Desarme), que vinham monitorando o suspeito.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Após ser detido, ele foi encaminhado à audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

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