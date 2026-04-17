Menina de 11 anos é morta a tiros na porta de casa na Bahia

O caso aconteceu em novembro deste ano - Foto: ASCOM PCBA

Uma menina de 11 anos foi morta a tiros em frente à própria casa, na quinta-feira, 16, no bairro do Tomba, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Jennifer Laís Santana de Jesus.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana), que expediu guias de remoção e perícia. Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

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De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas a equipe constatou a morte da criança ainda no local.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para a realização de necropsia.

Dois jovens são assassinados em Feira de Santana

Duas mortes violentas registradas em um intervalo de poucas horas mobilizaram a polícia em Feira de Santana, na quarta-feira, 15. As vítimas, dois jovens de 19 e 21 anos, foram assassinadas no bairro Campo Limpo, em ocorrências distintas.

O primeiro homicídio ocorreu por volta das 14h37, na Rua Aeroporto. Thailson Costa de Jesus, de 21 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro quando foi abordado por um homem que, inicialmente, se aproximou sem levantar suspeitas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito deixou o local e retornou pouco depois com o rosto coberto por uma balaclava, momento em que efetuou os disparos. O jovem morreu ainda no local.

Segundo crime

Horas depois, por volta das 20h10, outro crime foi registrado na mesma região. Na Rua Assis Brasil, Carlos Henrique Bastos de Lima, de 19 anos, conhecido como “CH”, estava na varanda da residência onde morava quando um carro se aproximou. Dois homens desceram do veículo e atiraram contra ele, fugindo logo em seguida.

Carlos Henrique chegou a ser socorrido por moradores e levado para a Policlínica do bairro George Américo, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio no mesmo local cerca de um ano antes. Familiares apontaram que o caso pode ter relação com disputas entre grupos criminosos da região, embora neguem envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.