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POLÍCIA

Estados Unidos comunicam Brasil sobre possível medida contra CV e PCC

Classificação permitiria bloqueio de ativos e restrições no sistema bancário global

Luan Julião
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| Atualizada em

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Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC)
Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) -

Uma possível decisão dos Estados Unidos de enquadrar duas das principais facções criminosas brasileiras como organizações terroristas levou o tema ao centro de discussões entre autoridades dos dois países.

O assunto foi tratado diretamente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante encontro com representantes norte-americanos. Na ocasião, foi sinalizado que o governo em Washington avalia avançar com a medida em relação ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC), mesmo diante da posição contrária do governo brasileiro.

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Aviso antecipado e estratégia dos EUA

De acordo com o argumento apresentado pelos EUA, a mudança de classificação está ligada à atuação financeira dessas organizações, especialmente em esquemas de lavagem de dinheiro. A inclusão na lista de grupos terroristas permitiria ampliar os mecanismos de combate, principalmente no rastreamento e bloqueio de recursos.

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A comunicação prévia ao Brasil foi tratada como um gesto diplomático. Em situações semelhantes, como no caso do México, autoridades locais não foram informadas antecipadamente antes da adoção de medidas contra cartéis.

Impactos no sistema financeiro internacional

Caso a classificação se concretize, haverá impacto direto na forma como essas facções são tratadas no sistema financeiro internacional. O enquadramento como organizações terroristas estrangeiras amplia o alcance de sanções, incluindo congelamento de ativos em território americano e restrições a qualquer tipo de apoio por pessoas ou instituições ligadas aos Estados Unidos.

Resistência do governo brasileiro

A iniciativa, no entanto, coloca o Brasil em uma posição sensível. A abordagem defendida pelo governo brasileiro historicamente prioriza ações de cooperação policial no combate ao crime organizado, enquanto a estratégia norte-americana eleva o tema ao campo da segurança nacional.

Nos bastidores, a preocupação é de que a medida possa gerar efeitos além da área criminal. Há receio de que o precedente abra espaço para pressões externas, possíveis sanções indiretas e impactos em setores como a economia e o turismo, além de levantar debates sobre soberania nacional.

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