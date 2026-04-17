Homem mata mãe e é linchado até a morte por vizinhos em Salvador

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Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação | Ascom | Polícia Civil

Um homem de 33 anos matou a mãe a facadas na noite desta quinta-feira, 16, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. Após o crime, moradores da região lincharam o homem até a morte.

A Polícia Militar confirmou ao A TARDE que Maria Aparecida Santos, de 58 anos, foi morta pelo filho Diego Santos de Andrade, de 33 anos, dentro de sua própria casa.

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O crime teria sido motivado, conforme a TV Bahia, porque Diego Santos de Andrade queria que a mãe vendesse o imóvel para que ele pudesse pagar uma dívida.

O imóvel é localizado na Rua 4 de Setembro, próximo à Avenida Barros Reis, uma das principais da capital baiana.

Durante a ação, uma adolescente, filha da vítima, tentou salvar a mãe dos ataques e acabou ferida. Ela conseguiu fugir do apartamento pelos fundos e pediu ajuda. A adolescente foi socorrida e levada ao Hospital Ernesto Simões, onde está internada e não corre risco de morte.

Suspeito foi linchado até a morte

Após o crime, Diego Santos de Andrade tentou fugir do local, mas foi alcançado e linchado até a morte por moradores da região. De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado morto com perfurações de faca e disparos de arma de fogo.

Os corpos de Maria Aparecida e Diego Andrade foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

O caso segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).