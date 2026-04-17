Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem mata mãe e é linchado até a morte por vizinhos em Salvador

Crime aconteceu no bairro do Pau Miúdo; filha da vítima se feriu ao tentar defendê-la

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

Um homem de 33 anos matou a mãe a facadas na noite desta quinta-feira, 16, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. Após o crime, moradores da região lincharam o homem até a morte.

A Polícia Militar confirmou ao A TARDE que Maria Aparecida Santos, de 58 anos, foi morta pelo filho Diego Santos de Andrade, de 33 anos, dentro de sua própria casa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O crime teria sido motivado, conforme a TV Bahia, porque Diego Santos de Andrade queria que a mãe vendesse o imóvel para que ele pudesse pagar uma dívida.

O imóvel é localizado na Rua 4 de Setembro, próximo à Avenida Barros Reis, uma das principais da capital baiana.

Leia Também:

Membro do CV é preso por esquartejar e queimar rival após baile funk
Ex-PM morto em Salvador executou homem em Pernambuco; relembre
Menina de 11 anos é morta a tiros na porta de casa na Bahia
Saiba quem era ex-PM morto ao reagir à ordem de prisão em Salvador

Durante a ação, uma adolescente, filha da vítima, tentou salvar a mãe dos ataques e acabou ferida. Ela conseguiu fugir do apartamento pelos fundos e pediu ajuda. A adolescente foi socorrida e levada ao Hospital Ernesto Simões, onde está internada e não corre risco de morte.

Suspeito foi linchado até a morte

Após o crime, Diego Santos de Andrade tentou fugir do local, mas foi alcançado e linchado até a morte por moradores da região. De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado morto com perfurações de faca e disparos de arma de fogo.

Os corpos de Maria Aparecida e Diego Andrade foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

O caso segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Morte Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil da Bahia
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Polícia Civil da Bahia
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Polícia Civil da Bahia
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Polícia Civil da Bahia
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

x