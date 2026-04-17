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POLÍCIA

Botes de salvamento são furtados do sistema ferry-boat em Salvador

Equipamentos de salvamento foram localizados pela PM e já voltaram a operar

Luan Julião
Por

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Equipamentos já foram devolvidos à empresa e reintegrados ao sistema
Equipamentos já foram devolvidos à empresa e reintegrados ao sistema -

Uma operação da Polícia Militar realizada nesta terça-feira resultou na recuperação de quatro botes que haviam sido furtados do sistema ferry-boat, em Salvador. A ação foi conduzida por equipes da 16ª Companhia Independente, que intensificaram o policiamento na região após o registro do crime.

De acordo com informações iniciais, as embarcações, utilizadas como apoio em situações de emergência — foram localizadas pouco tempo após o furto. Cada unidade está avaliada em cerca de R$ 18 mil, o que poderia representar um prejuízo considerável caso não fossem recuperadas.

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Os botes pertenciam a uma das embarcações do sistema, o ferry Ivete Sangalo, e são usados principalmente em operações de salvamento de pessoas que caem no mar. A ausência desses equipamentos comprometeria diretamente a segurança dos passageiros durante a travessia.

A concessionária Internacional Travessias confirmou que tomou conhecimento do furto e acionou imediatamente a Polícia Militar. Após a recuperação, os botes foram devolvidos e já estão novamente em operação.

O caso segue em apuração, e as autoridades buscam identificar os responsáveis pelo crime.

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