Uber e 99 na Bahia: guerra e combustíveis podem deixar corridas mais caras

A Uber e a 99 estão presentes em Salvador e outras cidades da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A guerra no Oriente Médio ainda não tem data e nem receita para acabar. A única certeza desse conflito são os impactos econômicos globais, já sentidos, inclusive no Brasil.

O Portal A TARDE já publicou uma série de reportagens mostrando os impactos que a guerra no Oriente Médio tem tido no país e no estado baiano, desde fevereiro deste ano.

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Esses efeitos, entretanto, não estão somente limitados aos aumentos dos combustíveis, dos alimentos e da produção agropecuária, eles também parecem estar no radar de empresas de transporte como o Uber e o 99 Pop.

A Uber está presente em ao menos 76 cidades da Bahia, inclusive, com forte presença em Salvador. Já a 99 está em Salvador e com forte expansão para as cidades de Alagoinhas, Barreiras, Jequié, Paulo Afonso e Santo Antônio de Jesus.

Dinamismo dos Preços

De acordo com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), entidade que reúne empresas que prestam serviços tecnológicos relacionados à mobilidade de pessoas, explicou que o preço das viagens é influenciado por fatores como o tempo e distância dos deslocamentos, categoria do veículo escolhido, nível de demanda por corridas no horário e local específicos, entre outros.

Em 2025, as corridas por aplicativo ficaram, em média, 56,08% mais caras, conforme dados do IPCA divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início de 2026. Em Salvador, a alta foi de 35%, posicionando a capital baiana entre as quatro maiores das capitais do Brasil.

Além disso, a associação acrescentou um estudo da Cebrap que apontou um aumento real (acima da inflação) de 5,4% na remuneração por hora em corrida desses trabalhadores.

Afinal, vai ficar mais caro?

Questionadas sobre possíveis reajustes diante do atual cenário global, a Uber e a 99, que se manifestaram através da Amobitec, não confirmaram possíveis aumentos em taxas e repasses de altas nos combustíveis para motoristas e passageiros.

Entretanto, a Amobitec afirmou que as empresas têm equipes dedicadas que fazem um acompanhamento constante dos principais custos que impactam motoristas parceiros e realizam reajustes nos ganhos periodicamente.

“O mercado de aplicativos que fazem a intermediação de transporte privado de passageiros é dinâmico e competitivo, o que favorece a oferta de condições mais vantajosas aos motoristas pelas empresas que atuam no setor, incluindo o lançamento de programas de fidelidade e novas opções de corridas com ganhos mais elevados", explica nota da Amobitec, que complementa:

"Portanto, pode haver aumento de renda relacionado a programas de incentivos implementados pelas empresas, assim como à maior demanda pelo serviço, que ocasiona o aumento de corridas de maior rendimento”.

Expansão para o interior

Mesmo com o cenário de incerteza global, a expansão continua. Enquanto a Uber consolida sua liderança, a 99 avança estrategicamente para polos regionais da Bahia, como:

Alagoinhas

Barreiras

Jequié

Paulo Afonso

Santo Antônio de Jesus

O desafio para 2026 será equilibrar a expansão e a manutenção dos preços em um cenário onde o barril de petróleo segue volátil. Para o passageiro, a recomendação de especialistas em mobilidade é o uso de programas de fidelidade e a comparação de categorias dentro dos apps para mitigar o impacto no orçamento mensal.