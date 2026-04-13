Uber vai monitorar como motociclistas afiliados estão dirigindo

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Uber - Foto: Divulgação | Uber

A Uber lançou uma nova etapa para utilização da tecnologia para reduzir riscos no trânsito envolvendo motociclistas parceiros do aplicativo. A novidade envolve um acompanhamento na forma de pilotagem.

A nova tecnologia foi nomeada como Painel de Direção da Uber, que é um recurso de segurança dentro do aplicativo que reúne dados sobre como o motociclista conduz durante a viagem.

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Ele cruza informações de GPS com registros de deslocamento, identificando variações de velocidade acima do esperado para o trajeto selecionado.

Como o Painel de Direção usa a velocidade e a avaliação dos passageiros

O sistema opera em conjunto com diversas vertentes em conjunto, como:

monitoramento por GPS;

análise automática de velocidade;

integração com as avaliações dos passageiros.

Durante as viagens, o aplicativo registra a trajetória e o ritmo da motocicleta, sinalizando possíveis trechos de possível excesso de velocidade ou direção perigosa.

Tais registros são ligados às avaliações dos usuários, permitindo que a plataforma adote medidas graduais.

Assim, o Painel ajuda a formar um indicador de comportamentos de risco e orienta ações preventivas por parte da empresa.

Iniciativas de segurança para motoristas parceiros

A nova medida integra um conjunto de ações de segurança voltadas a ações de segurança viária voltadas a motociclistas, que combinam:

educação;

análise de dados;

tecnologia.

Educação

Nesta frente, existe uma produção de materiais sobre condução segura, limites de velocidade e uso de equipamentos de proteção

Análise de dados

Já nesta vertente, a Uber apoia pesquisas sobre sinistros envolvendo motociclistas, identificando horários críticos, tipos de vias mais perigosas e fatores que antecedem acidentes.

Tecnologia

Na última seção, o aplicativo apresenta um alerta de limite de velocidade, lembrete de capacete, check-list de segurança e verificação por selfie com capacete.

Quais dados são considerados pelo Painel de Direção?

Baseada nos dados coletados em tempo real, a Uber organizou um conjunto de informações que funcionam para melhorar o estilo de pilotagem.

A partir dessa análise, a plataforma pode oferecer orientações, conteúdos educativos e intervenções mais firmes quando necessário.

Como o comportamento de risco é analisado?

Ao longo do ano de 2026, é esperado que a função recebe melhorias e possa monitorar:

frenagens bruscas;

uso de celular na pilotagem;

curvas muito fechadas;

zigue-zague entre veículos;

mudanças de faixa arriscadas.

Com isso, o monitoramento não vai considerar somente a velocidade, mas um conjunto de atitudes que elevam a probabilidade de acidentes.