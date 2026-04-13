Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Uber vai monitorar como motociclistas afiliados estão dirigindo

Tecnologia vai unir dados recolhidos por satélite com a avaliação dos usuários

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Uber
Uber -

A Uber lançou uma nova etapa para utilização da tecnologia para reduzir riscos no trânsito envolvendo motociclistas parceiros do aplicativo. A novidade envolve um acompanhamento na forma de pilotagem.

A nova tecnologia foi nomeada como Painel de Direção da Uber, que é um recurso de segurança dentro do aplicativo que reúne dados sobre como o motociclista conduz durante a viagem.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele cruza informações de GPS com registros de deslocamento, identificando variações de velocidade acima do esperado para o trajeto selecionado.

Como o Painel de Direção usa a velocidade e a avaliação dos passageiros

O sistema opera em conjunto com diversas vertentes em conjunto, como:

  • monitoramento por GPS;
  • análise automática de velocidade;
  • integração com as avaliações dos passageiros.

Durante as viagens, o aplicativo registra a trajetória e o ritmo da motocicleta, sinalizando possíveis trechos de possível excesso de velocidade ou direção perigosa.

Tais registros são ligados às avaliações dos usuários, permitindo que a plataforma adote medidas graduais.

Assim, o Painel ajuda a formar um indicador de comportamentos de risco e orienta ações preventivas por parte da empresa.

Leia Também:

Motoristas por app convocam paralisação e prometem parar Salvador nesta terça
Filho é preso durante velório da mãe após matá-la para roubar dinheiro
Governo pede e BID estima R$ 75 bilhões para reativar ferrovias em todo o Brasil
Cúmplice de Bolsonaro, Alexandre Ramagem é preso enquanto caminhava nos EUA

Iniciativas de segurança para motoristas parceiros

A nova medida integra um conjunto de ações de segurança voltadas a ações de segurança viária voltadas a motociclistas, que combinam:

  • educação;
  • análise de dados;
  • tecnologia.

Educação

Nesta frente, existe uma produção de materiais sobre condução segura, limites de velocidade e uso de equipamentos de proteção

Análise de dados

Já nesta vertente, a Uber apoia pesquisas sobre sinistros envolvendo motociclistas, identificando horários críticos, tipos de vias mais perigosas e fatores que antecedem acidentes.

Tecnologia

Na última seção, o aplicativo apresenta um alerta de limite de velocidade, lembrete de capacete, check-list de segurança e verificação por selfie com capacete.

Quais dados são considerados pelo Painel de Direção?

Baseada nos dados coletados em tempo real, a Uber organizou um conjunto de informações que funcionam para melhorar o estilo de pilotagem.

A partir dessa análise, a plataforma pode oferecer orientações, conteúdos educativos e intervenções mais firmes quando necessário.

Como o comportamento de risco é analisado?

Ao longo do ano de 2026, é esperado que a função recebe melhorias e possa monitorar:

  • frenagens bruscas;
  • uso de celular na pilotagem;
  • curvas muito fechadas;
  • zigue-zague entre veículos;
  • mudanças de faixa arriscadas.

Com isso, o monitoramento não vai considerar somente a velocidade, mas um conjunto de atitudes que elevam a probabilidade de acidentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direção Uber Uber Moto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Uber
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Uber
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Uber
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

Uber
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

x