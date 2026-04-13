BRASIL
Uber vai monitorar como motociclistas afiliados estão dirigindo
Tecnologia vai unir dados recolhidos por satélite com a avaliação dos usuários
A Uber lançou uma nova etapa para utilização da tecnologia para reduzir riscos no trânsito envolvendo motociclistas parceiros do aplicativo. A novidade envolve um acompanhamento na forma de pilotagem.
A nova tecnologia foi nomeada como Painel de Direção da Uber, que é um recurso de segurança dentro do aplicativo que reúne dados sobre como o motociclista conduz durante a viagem.
Ele cruza informações de GPS com registros de deslocamento, identificando variações de velocidade acima do esperado para o trajeto selecionado.
Como o Painel de Direção usa a velocidade e a avaliação dos passageiros
O sistema opera em conjunto com diversas vertentes em conjunto, como:
- monitoramento por GPS;
- análise automática de velocidade;
- integração com as avaliações dos passageiros.
Durante as viagens, o aplicativo registra a trajetória e o ritmo da motocicleta, sinalizando possíveis trechos de possível excesso de velocidade ou direção perigosa.
Tais registros são ligados às avaliações dos usuários, permitindo que a plataforma adote medidas graduais.
Assim, o Painel ajuda a formar um indicador de comportamentos de risco e orienta ações preventivas por parte da empresa.
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Iniciativas de segurança para motoristas parceiros
A nova medida integra um conjunto de ações de segurança voltadas a ações de segurança viária voltadas a motociclistas, que combinam:
- educação;
- análise de dados;
- tecnologia.
Educação
Nesta frente, existe uma produção de materiais sobre condução segura, limites de velocidade e uso de equipamentos de proteção
Análise de dados
Já nesta vertente, a Uber apoia pesquisas sobre sinistros envolvendo motociclistas, identificando horários críticos, tipos de vias mais perigosas e fatores que antecedem acidentes.
Tecnologia
Na última seção, o aplicativo apresenta um alerta de limite de velocidade, lembrete de capacete, check-list de segurança e verificação por selfie com capacete.
Quais dados são considerados pelo Painel de Direção?
Baseada nos dados coletados em tempo real, a Uber organizou um conjunto de informações que funcionam para melhorar o estilo de pilotagem.
A partir dessa análise, a plataforma pode oferecer orientações, conteúdos educativos e intervenções mais firmes quando necessário.
Como o comportamento de risco é analisado?
Ao longo do ano de 2026, é esperado que a função recebe melhorias e possa monitorar:
- frenagens bruscas;
- uso de celular na pilotagem;
- curvas muito fechadas;
- zigue-zague entre veículos;
- mudanças de faixa arriscadas.
Com isso, o monitoramento não vai considerar somente a velocidade, mas um conjunto de atitudes que elevam a probabilidade de acidentes.
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