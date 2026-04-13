Motoristas por app convocam paralisação e prometem parar Salvador nesta terça

Siga o A TARDE no Google

Ato desta quarta deve afetar corridas e entregas ao longo do dia na cidade - Foto: Reprodução

Motoristas e entregadores por aplicativo prometem parar as atividades na manhã desta terça-feira, 14, em Salvador, em adesão a um movimento articulado em diversas cidades do país. Na capital baiana, a concentração está prevista para as 9h, na região da balança do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A mobilização vem ganhando força nas redes sociais e em grupos de comunicação da categoria, com apelos diretos para que trabalhadores deixem os aplicativos desligados durante o ato. A proposta, segundo os organizadores, é provocar impacto no funcionamento dos serviços e chamar atenção para reivindicações que vêm sendo discutidas nacionalmente.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os principais pontos de insatisfação está o Projeto de Lei Complementar (PLP 152/25), que trata da regulamentação do trabalho por aplicativos no Brasil. A avaliação de parte dos motoristas e entregadores é de que o texto, apesar de estabelecer direitos, pode trazer mudanças que afetem a autonomia e a dinâmica atual da atividade.

Regulamentação em debate: o que propõe o PLP 152/25

Em análise no cenário nacional, o PLP 152/25 busca organizar a atuação das plataformas digitais de transporte e entrega, criando regras mais claras para empresas, usuários e trabalhadores.

A proposta introduz a formalização das relações por meio de contratos e estabelece a figura do trabalhador autônomo vinculado a plataformas, sem caracterizar vínculo empregatício. Ao mesmo tempo, determina garantias mínimas, como proteção previdenciária, regras sobre pagamentos e limites para penalizações aplicadas pelas empresas.

Outro ponto relevante é a responsabilização das plataformas pela qualidade e segurança do serviço prestado ao usuário, ampliando a obrigação dessas empresas em situações que envolvam prejuízos durante as corridas ou entregas.

Mesmo com esses avanços, há divergências dentro da própria categoria. Parte dos profissionais teme que a regulamentação resulte em maior controle das plataformas ou redução nos ganhos, o que tem impulsionado a organização dos protestos.

Mobilização ocorre em várias capitais e cidades do interior

Além de Salvador, a paralisação está sendo organizada em diferentes regiões do país, com formatos que incluem carreatas, concentrações e deslocamentos até sedes de órgãos públicos:

Belo Horizonte (MG): saída da Praça do Papa em direção à Assembleia Legislativa, às 10h

saída da Praça do Papa em direção à Assembleia Legislativa, às 10h São José do Rio Preto (SP): concentração no Centro Regional de Eventos, às 7h30

São Paulo (SP): ato na Praça Charles Miller, no Pacaembu, às 10h

Rio de Janeiro (RJ): encontro no entorno do Aeroporto Santos Dumont, às 7h

Fortaleza (CE): concentração na Arena Castelão, às 9h

Natal (RN): mobilização nas imediações da Arena das Dunas, com saída para a Assembleia Legislativa, às 8h

Manaus (AM): concentração na Avenida Governador José Lindoso, às 9h

Campo Grande (MS): ato próximo à Assembleia Legislativa, às 9h

Brasília (DF): encontro no Parque da Cidade, às 9h

Santa Maria (RS): concentração na Estação da Gare, às 9h

Goiânia (GO): ato no Setor Sul, às 9h

Maceió (AL): carreata com saída do bairro do Jaraguá, às 8h

Florianópolis (SC): mobilização na Beira-Mar Continental, com deslocamento até a Assembleia Legislativa, às 9h

Sorocaba (SP): concentração no Parque das Águas, às 9h

Piracicaba (SP): ato na região da Paulista, às 9h

Chapecó (SC): encontro em frente à prefeitura, às 9h

João Pessoa (PB): concentração na Praça da Independência, às 8h

Um dos grupos envolvidos na articulação é o “Ratos da Pista”, criado recentemente por motoristas de aplicativo e que vem ampliando sua atuação. A iniciativa está em processo de formalização como organização e tem sido uma das responsáveis por mobilizar a categoria em torno de pautas nacionais.