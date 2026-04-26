Governo Lula anuncia investimento de R$ 10 bilhões para o agronegócio

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Governo Lula anunciou linha de crédito de R$ 10 bilhões para o agronegócio - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou neste domingo, 26, uma nova linha de R$ 10 bilhões em crédito do MOVE Brasil para modernização de máquinas e implementos agrícolas.

A declaração do número 2 do Executivo federal foi dada durante a abertura da 31ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a Agrishow, que acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

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"São R$ 10 bilhões para financiar trator, implementos, colheitadeiras, toda a parte de máquinas agrícolas. Pela própria Finep diretamente ou pelos parceiros: cooperativas, bancos privados e o Banco do Brasil", disse Alckmin.

"Em três semanas, a gente vai ter R$ 10 bilhões com juros bem mais baixos para poder financiar a modernização e a troca de máquinas e equipamentos", completou o vice-presidente.

Segundo o Planalto, a iniciativa segue a trajetória do MOVE Brasil para renovação da frota de caminhões, lançada em janeiro deste ano.

“Nós tínhamos feito 10 bilhões de crédito, com juros mais baixos, para a venda de caminhões. E o sucesso foi tão grande que acabou em 60 dias; foi esgotado o crédito. Então estamos lançando um outro MOVE Brasil, MOVE Agricultura, voltado a tratores, implementos agrícolas, semeadeiras, plantadeiras, como aqui, colheitadeiras, enfim, toda a parte agrícola”, completou o socialista.

Renegociação

Na ocasião, Geraldo Alckmin antecipou ainda que o governo prepara um programa de renegociação de dívidas rurais, para ampliar a capacidade de investimento e a competitividade do setor.

A medida, conforme o vice-presidente, vai contemplar produtores inadimplentes e adimplentes. “O governo vai tratar dessa questão. Para quem está inadimplente e até para quem está adimplente, vai ter um empenho na renegociação das dívidas”, declarou Alckmin.

Crédito

A nova modalidade do MOVE Brasil prevê a disponibilização de linha de financiamento de R$ 10 bilhões com recursos do superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fndct), gerenciada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), destinada à modernização do maquinário agrícola, com foco em conteúdo nacional, inovação e pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A nova linha estará disponível em 20 a 30 dias e será operada diretamente pela Finep e, também, pelas instituições financeiras a ela credenciadas.

Vice-presidente Geraldo Alckmin fez anúncio de nova linha de crédito durante abertura de evento agropecuário em São Paulo | Foto: Cadu Gomes/VPR

De acordo com o governo federal, as cooperativas do setor agrícola terão, pela primeira vez, acesso direto a crédito da Finep para financiar máquinas e equipamentos, implementos e agricultura digital.

São exemplos:

cultivadores motorizados;

tratores;

pulverizadores;

colheitadeiras;

adubadeiras;

sementadeiras

A captação de recursos do FNDCT permite à Finep oferecer condições mais vantajosas para o financiamento de projetos de inovação da cadeia agroindustrial nacional.

Expansão

Desde 2023, o Brasil abriu 600 novos mercados internacionais para produtos agropecuários, o maior avanço da história, ampliando destinos e reduzindo a vulnerabilidade a oscilações externas.

Em 2025, o agronegócio registrou US$ 169,2 bilhões em exportações, maior valor da série histórica, respondendo por 48,5% de tudo o que o Brasil exportou no ano. Em fevereiro de 2026, o setor alcançou US$ 12,05 bilhões, o melhor resultado já registrado para o mês.

Na produção, a safra nacional de grãos atingiu 346,1 milhões de toneladas em 2025, recorde histórico absoluto. Para o ciclo 2025/2026, a projeção é alcançar até 356,3 milhões de toneladas, segundo estimativas da Conab.