Audi Q3 estreia na versão Performance Black Plus

Nova versão topo do Audi Q3 chega com motor 2.0 de 231 cavalos - Foto: Divulgação

A Audi do Brasil apresentou na segunda-feira, 29, nova versão da família Q3: a Performance Black Plus, topo de linha montada na fábrica de São José dos Pinhais (PR). Já está disponível na rede de 42 concessionárias da marca em todo o país, a partir de R$ 358.990,00 (carroceria SUV) e R$ 378.990,00 (Sportback).

Os novos Q3 e Q3 Sportback oferecem motorização 2.0 litros de 231 cavalos de potência, 340 Nm de torque e transmissão tiptronic de oito velocidades. Segundo a Audi, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos e atinge a velocidade máxima de 240 km/h.

O pacote de tecnologia e segurança está mais completo e entre os equipamentos de série estão o Audi Drive Select com seis modos de condução (Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual e Off-Road); controle eletrônico de estabilidade (ESC); ar condicionado digital com duas zonas, volante multifuncional, Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com função Stop&Go; sistema de Aviso de Saída de Faixas (Lane Departure Warning); e teto solar panorâmico “Open-Sky”. Audi Virtual Cockpit com tela TFT de 10,25 polegadas; central multimídia MMI com tela de 8,8 polegadas sensível ao toque e conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Os itens opcionais são Faróis Full LED Matrix (R$ 8.500,00) e Sistema de Som SONOS (R$ 7.000,00). Em relação às dimensões, são 4,50 metros (comprimento), 1,84 metro (largura) – 2,02 metros com retrovisores, 1,56 metro (altura) e 2,68 metros (entre eixos). O peso total é de 1.676 quilos.

Alguns diferenciais estéticos da nova versão Performance Black Plus, que tem visual mais esportivo, são o acabamento preto brilhante, para-choques S Line com pintura na região inferior na cor da carroceria, além dos arcos que realçam as rodas Audi Sport de 20 polegadas. Internamente, há duas opções de cores para revestimento dos bancos em couro sintético com inscrições S Line (preto e cinza), além de pacote de luzes personalizáveis.

A Performance Black Plus é herdeira da série especial Anniversary Edition, limitada a 100 unidades. “Ambas compartilham elementos estéticos e foram idealizadas para atender a um público exigente que busca tecnologia, conforto e estilo em um veículo versátil para enfrentar os desafios do dia-a-dia nas grandes cidades e nas escapadas nos fins de semana", afirma Marcos Quaresma, Gerente de Estratégia de Negócios da Audi do Brasil.

Família completa

Além da nova versão Performance Black Plus, a família Q3 é composta, na carroceria SUV, pelas versões Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptronic quattro (R$ 297.990,00) e Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptronic quattro (R$ 329.990). Já na carroceria Sportback, na versão Q3 Sportback Performance 2.0 TFSI Tiptronic quattro (R$ 349.990,00). Os preços e versões consideram o ano e modelo 24/24.