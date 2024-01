Bahia é campeã de vendas de seminovos | A TARDE

A Bahia conquistou o título de campeã de vendas de seminovos do Nordeste em 2023, com 472.923 unidades comercializadas entre janeiro e dezembro do ano passado, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Em 2024, as perspectivas são animadoras, mas os lojistas estão esperando o Carnaval passar para engatar as vendas. Enquanto a capital baiana estiver em clima de festa, o negócio de seminovos segue com freio de mão puxado.

Segundo o relatório da Fenauto, as vendas de 2023 superaram as do ano anterior (2022), quando foram vendidos em território baiano 422.606 seminovos, uma alta de 11,9%. Atrás da Bahia, Pernambuco aparece com 420.135 unidades vendidas em 2023, seguido por Ceará (380.469), Rio Grande do Norte (173.953) e Paraíba (168.322), além de Maranhão (133.562), Alagoas (116.911), Sergipe (107.161) e Piauí (94.710).

O relatório da entidade aponta que em todo o país, mais de 14 milhões (14.448.434) de seminovos foram vendidos em 2023, representando uma alta de 8,7% em relação à performance do setor em 2022, quando foram comercializados mais de 13,2 milhões de unidades. Os números de 2023 são o terceiro melhor resultado na série histórica, segundo a Fenauto. A entidade aponta que 15 milhões foram vendidos em 2021 e outros 14,6 milhões em 2019.

“Este ano com certeza será melhor que o passado, porque existe a tendência da queda da taxa de juros. Expectativa para janeiro é boa, mas fevereiro nem tanto, é mês festivo, estamos felizes que o Carnaval vai começar mais”, pontua o presidente da Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), Ari Pinheiro Junior.

Na lista dos cinco carros seminovos mais vendidos em dezembro de 2023, aparecem Volkswagen Gol (7,96%), Fiat Palio (5,91%), Fiat Uno (4,88%), Chevrolet Onix (4,84%) e Toyota Corolla (4,18%). Entre as motos, as cinco que encabeçam a lista são da marca Honda: CG150 (25,80%), NXR150 (14,69%), Biz (11,82%), Pop 100 (11,78%) e CG125 (8%).

Proprietário da Dom Veículos, Júnior Barata tem duas lojas, uma em Salvador (Bonocô) outra em Lauro de Freitas, no Mercadão Auto Shopping. Ele comemora os resultados do ano passado e não vê a hora do Carnaval passar. “O ano de 2023 foi excelente para o mercado de seminovos e para mim este ano tende a ser melhor ainda. Eu acredito nisso, mesmo que ainda não tenha nenhuma estatística sobre previsão de vendas em 2024”, diz.

Neste início, ele prevê vendas mais tímidas em Salvador e Região, devido às festas pré-carnavalescas e ao reinado de momo. “Carnaval este ano começou com a Lavagem do Bonfim, depois vem a Lavagem de Itapuã, Iemanjá, Fuzuê, Furdunço, a folia propriamente dita, que só acaba depois da Quarta-Feira de Cinzas. Então esperamos vendas fracas em janeiro e fevereiro. Vamos trabalhar, para alcançar os melhores resultados possíveis”.

Dicas para boa compra

Em busca de alternativas e oportunidades, ele abriu uma loja Mercadão Auto Shopping e está satisfeito com a performance de vendas. “O potencial de Lauro de Freitas e Região é imenso, o mercado de lá vai crescer muito. Minha loja em Lauro tem pouco mais de 30 dias e hoje eu vendo mais lá que em Salvador”, conta.

Antes de comprar um carro seminovo é essencial tomar alguns cuidados, para evitar dor de cabeça e fazer um bom negócio. É importante saber que carro usado ou seminovo tem garantia quando é comprado em estabelecimento comercial, empresas legalizadas, com CNPJ. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que ao comprar qualquer produto usado, o comprador tem direito a três meses de garantia. É o que diz o Artigo 26 da Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990.

Durante o prazo de 90 dias, se o consumidor verificar problemas com o carro pode procurar a loja para reclamação e o lojista tem o prazo de 30 dias para resolver. Caso não haja a solução dentro de 30 dias, o cliente pode trocar o veículo por outro similar, cancelar a compra e pedir reembolso ou abatimento proporcional do preço, caso queira outro veículo mais caro. Entretanto, todas essas garantias perdem o respaldo do Código de Defesa do Consumidor quando a compra é feita de um particular (pessoa física).

Em geral, a compra e venda de veículo usado entre particulares não é considerada uma relação de consumo, já que vendedor não exerce a comercialização de veículos com habitualidade e por isso não pode ser considerado um fornecedor, pelo Código de Defesa do Consumidor. Comprador e vendedor estão sujeitos ao Código Civil Brasileiro.

Júnior Barata alerta para os riscos quando a compra é feita diretamente para pessoa jurídica ou quando o consumidor anuncia diretamente o carro para vender em uma plataforma digital. “Primeiro em relação à segurança, a pessoa se expõe ao anunciar um carro pra vender. E quem compra também está exposto”, diz.

Ele sugere que as pessoas procurem lojas com credibilidade no mercado. “De preferência as associadas à Assoveba. A pessoa jurídica tem compromisso, além dos laudos cautelares aprovados, a gente entrega o carro revisado. Na minha loja, eu tenho garantia total do veículo de três meses, se acontecer qualquer coisa com o carro eu assumo”.

A vistoria cautelar faz um check-up completo do veículo, e da sua procedência. São avaliados: numeração de chassi; freios; motor; vidros; alinhamento; câmbio; amortecedores; pintura do carro - se é original ou não; se há adulteração no velocímetro; pneus; placa e autenticidade dos lacres. Esse procedimento investiga a atual situação do carro. Rastreia se há algum tipo de pendência ou dívida relacionadas ao veículo que possam causar problemas jurídicos ou financeiros ao futuro comprador.