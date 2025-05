BYD apresenta Dolphin Mini Cargo

Dolphin Mini Cargo - Foto: Divulgação

A BYD apresenta na 29ª edição da Intermodal South America, que acontece até amanhã, em São Paulo, o Dolphin Mini Cargo — versão adaptada do compacto elétrico da marca, desenvolvida para o transporte de pequenas cargas.

Com 280 km de autonomia, capacidade de carga de até 289 kg e 2,1 m³ de volume útil, o modelo surge como nova aposta da empresa para frotas comerciais sustentáveis, voltadas à logística urbana de última milha.

O veículo mantém o mesmo design externo do Dolphin Mini de passeio. A transformação está no interior: o banco traseiro foi removido, otimizando o espaço.

BYD leva dois prêmios no World Car

A BYD conquistou dois prêmios na 21ª edição do World Car Awards 2025. O Dolphin Mini foi campeão da categoria “World Urban Car” (Carro Urbano do Ano) e Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD, foi eleita Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo. O World Car Awards está entre os prêmios mais importantes do setor automotivo global.