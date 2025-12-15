Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REESTILIZAÇÃO

BYD Dolphin 2027 em testes: veja o que mudou

Lançamento no mercado nacional está previsto para ocorrer em 2026

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

15/12/2025 - 16:35 h
BYD Dolphin 2027
BYD Dolphin 2027 -

O BYD Dolphin 2027 foi flagrado em testes no território brasileiro, confirmando a chegada da reestilização já apresentada na China. O modelo, que teve seu novo desenho industrial registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), indica diversas atualizações estruturais e de conveniência.

O lançamento no mercado nacional está previsto para ocorrer em 2026. Uma das principais alterações se refere ao porte do veículo.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Todas as versões do Dolphin passarão a ter 4,29 metros de comprimento, representando um ganho de 17 cm em comparação ao modelo atual, que mede 4,12 metros. Esta modificação é atribuída à necessidade de melhor absorção de impacto em colisões.

Sobre o conjunto mecânico, o hatch elétrico terá a suspensão multilink na traseira adotada em todas as configurações, padronizando o sistema que hoje é exclusivo da versão Plus.

O interior do Dolphin 2027 também apresenta mudanças. O console central foi reformulado, substituindo o porta-objetos aberto por um compartimento fechado O seletor de marchas foi movido para uma haste na coluna de direção, liberando espaço.

Esta mudança permitiu a inclusão de um carregador de celular por indução e de um compartimento que pode funcionar como geladeira ou aquecedor no console entre os bancos.

O painel de instrumentos digital também foi ampliado, passando de 5 para 8,8 polegadas. A central multimídia de 12,8 polegadas será mantida, mas perderá a função giratória e passará a suportar conexão 5G.

A gestão de energia do modelo recebeu aprimoramentos. A capacidade da bateria de entrada teve um aumento marginal de 44,9 kWh para 45,1 kWh, enquanto a bateria maior manteve 60,5 kWh.

O destaque técnico é a maior potência de recarga em corrente contínua (DC). A bateria menor passa a carregar a até 80 kW (antes 65 kW) e a maior aceita até 110 kW (antes 80 kW).

Este aumento resulta na redução do tempo de recarga de 30% a 80% para cerca de 25 minutos em ambas as versões. Em relação à motorização, o modelo chinês incorporou uma opção intermediária de 177 cv e 29,5 kgfm.

No Brasil, a BYD deve manter inicialmente os motores 95 cv para a versão GS e 204 cv na configuração Plus. A introdução da versão intermediária dependerá da estratégia da fabricante no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd BYD Dolphin carro elétrico china

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BYD Dolphin 2027
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

BYD Dolphin 2027
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

BYD Dolphin 2027
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

BYD Dolphin 2027
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x