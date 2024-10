BYD Shark inicia pré-venda com grande desconto

Carro é destaque da fabricante chinesa - Foto: Divulgação BYD

Um dos maiores lançamentos da BYD no ano, a picape Shark entrou em pré-venda. Para este momento, os valores de compra e financiamento estão em condições especiais. O preço final do veículo será divulgado apenas no fim do mês, mas estima-se que fique entre R$ 300 e R$ 400 mil.

Além disso, quem fizer a compra neste momento receberá um kit energia solar da marca, carregador portátil de 3,5kWh e seguro total por um ano grátis.

As compras estão disponíveis através do link.

Caçamba da Shark | Foto: Divulgação BYD

BYD Shark

Com tecnologias avançadas e diversas qualidades que vão conquistar os consumidores, a Shark é a primeira picape híbrida plug-in da BYD. O modelo, equipado com a Plataforma DMO Super Híbrida Off-road, se destaca em segurança, potência, capacidade off-road, inteligência e conforto.

Como uma picape de médio a grande porte, a BYD Shark possui uma distância entre eixos de 3.260 mm, garantindo uma experiência de condução espaçosa. O design do veículo se inspira em tubarões, com uma luz de LED que atravessa toda a frente remetendo à boca aberta de um tubarão. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas. Na traseira, uma luz inspirada na nadadeira de um tubarão.

Em termos de potência, a BYD Shark, com seu powertrain traseiro dedicado, sistema híbrido elétrico EHS e um motor de alta potência de 1.5T, atinge uma potência máxima de mais de 436 cavalos. Sua aceleração de 0 a 100 quilômetros é de apenas 5.7 segundos. Outra característica importante é em relação às capacidades: carga é de 835kg, reboque chega a 2.500kg e a de transporte de mercadoria é de 1.200 litros.

Como um modelo híbrido plug-in, a BYD Shark utiliza modos de energia dual de combustível e elétrico, alcançando uma notável resistência. Com um tanque de combustível de 60L e uma autonomia puramente elétrica de 100 km, ideal para deslocamentos mais curtos. A picape conta com bateria Blade de 29.6 kWh.