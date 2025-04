Carro mais rápido da Mercedes estreia no Brasil

Mercedes-AMG GT 63 S: o mais rápido da marca - Foto: Divulgação

A performance das pistas para as ruas: com essa frase a Mercedes-Benz Cars & Vans reforça o diferencial do Mercedes-AMG GT 63 S E Perfomance Coupé, que foi lançado na semana passada no Brasil.

Desenvolvido com tecnologia de Fórmula 1, o carro mais rápido da marca alemã chega custando R$ 1.697.900. O coupé esportivo é equipado com sistema híbrido que une um motor V8 ao motor elétrico. Oferece aceleração mais rápida de série da AMG, de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos.

O Mercedes-AMG GT 63 S E Performance é o quinto veículo criado de forma independente pela Mercedes-AMG, depois do SLS, da primeira geração do GT de duas portas, do GT Coupé de 4 portas e do SL. Mercedes-AMG GT 63 S tem um sistema híbrido que une um motor 4.0 V8 biturbo de 639 cv de potência, localizado na dianteira, a um propulsor elétrico traseiro de 204 cv.

Esse conjunto entrega 816 cv de potência e quase 145 kgfm de torque combinados. O cupê estreia o sistema de tração integral AMG Performance 4MATIC+ da linha AMG.

Baterias

Com tecnologia inspirada na Fórmula 1, a base do alto desempenho da bateria de 400 volts AMG é a refrigeração direta inovadora: pela primeira vez, as 560 células são resfriadas individualmente. Elas estão constantemente rodeadas por um fluido refrigerante de alta tecnologia à base de um líquido não inflamável.

A bateria oferece uma capacidade de 6,1 kWh, 70 kW de potência contínua e 150 kW de potência de pico. O carregamento é realizado através do carregador de bordo instalado de 3,7 kW com corrente alternada em uma estação de carregamento (wallbox) ou tomada doméstica.

A bateria foi projetada para entrega rápida de energia e consumo, permitindo 13 quilômetros de autonomia em modo puramente elétrico (ciclo europeu EAER).

As medidas do superesportivo são 4,73 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,35 metro de altura e 2,70 metros de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de apenas 203 litros, pode aumentar se os bancos traseiros forem rebatidos. O modelo tem assentos "2+2”: dois lugares na frente (para o condutor e o passageiro) e dois assentos menores na parte de trás. A estrutura da carroceria tem a combinação de alumínio, aço, magnésio e compósitos de fibra, que garantem rigidez máxima com peso reduzido.

Interior

O interior atende tanto ao público esportivo quanto aos clientes que valorizam o conforto. O destaque é a tela multimídia sensível ao toque de 11,9 polegadas. A aparência do painel de instrumentos pode ser personalizada, com diferentes estilos de exibição. O acabamento interno é na cor preta em alto brilho.

No menu AMG Performance, o condutor pode acessar diversos dados com um simples toque, incluindo potência, torque, aceleração lateral e o status do veículo, como pressão dos pneus e temperatura dos fluidos.

O pacote de equipamentos inclui AMG Track Pace (análise de tempos de volta, setores e aceleração em autódromos); assentos revestidos em couro Nappa, dianteiros com ajustes elétricos (inclui lombar) e função memória; Sistemas de direção semiautônoma; Assistentes Ativos de Distância Distronic, de Frenagem, de Manutenção de Faixa e de Ponto Cego;Proteção de Pedestres; Suporte para manobras evasivas; Assistente ativo de estacionamento com ParkKTronic e câmera 360°; Alarme Antifurto e Proteção Urban Guard; Iluminação ambiente de 64 cores; Integração para smartphones (Apple CarPlay/Android Auto) & Wireless Charging; Navegação com realidade aumentada; Keyless-GO (abertura de porta, fechamento da tampa do porta-malas e partida sem chaves), dentre outros.