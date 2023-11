Conheça lideranças negras inspiradoras do automotivo baiano | A TARDE

A equidade racial e de gênero ainda é uma utopia no mercado automotivo brasileiro. Há um número crescente de iniciativas, com o objetivo de aumentar o quantitativo de pessoas negras em toda a cadeia automobilística, mas os resultados ainda não são dignos de nota, sobretudo no que se refere à ascensão desse grupo étnico em cargos de liderança. Na Bahia, esse cenário não é diferente, mas temos bons exemplos de lideranças negras comprometidas com a mudança.

Promover a diversidade racial no mundo corporativo é um desafio não apenas para o mercado automotivo. De acordo com o IBGE, apenas 29,5% dos cargos gerenciais nas companhias são ocupados por negros.

Dados preliminares da pesquisa Diversidade no Setor Automotivo 2023, da Agência Automotive Business, que será apresentada na próxima sexta-feira, 24, no Fórum AB Diversidade, mostram que apenas 20% do quadro de funcionários das empresas do segmento é feminino. Em relação a profissionais pretos e pardos, a representatividade é de pouco mais de 30%.

Maior atenção

“A diversidade racial vem se ampliando no mercado automotivo, mas considero a equidade como o exercício que merece maior atenção. As empresas precisam atuar nesse processo de transformação profissional, dando aos colaboradores o conhecimento necessário para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Somente através dessa prática, haverá o acesso das pessoas pretas aos cargos de gestão/liderança. A diversidade é partida e a equidade é o caminho para a inclusão”, opina o gerente geral da Volvo GNC Suécia Salvador, Jardel Almeida.

Almeida: ‘Equidade é o caminho para a inclusão’ | Foto: Divulgação

O executivo destaca que as empresas devem ter protagonismo na luta pela equidade racial, mas acredita que as pessoas negras devem investir no processo de reeducação racial. “A dica que eu dou é invista em conhecimento sobre letramento racial, essa reeducação será fundamental para o seu processo de crescimento pessoal, aumentando sua autoestima, e vai se refletir profissionalmente”, aconselha. E vai além: “Seja a sua própria sorte! Não espere por uma oportunidade que não virá, a menos que você esteja altamente preparado. Consuma conteúdos que lhe impulsionem e preparem você para o próximo nível”.

Jardel Almeida lembra que a internet pode ser uma aliada, por reunir tantas plataformas de conhecimento. “Mas as pessoas têm dedicado muito mais tempo às redes sociais”, lamenta. “Aprenda e treine algo novo todos os dias, cuide da sua imagem, este é o seu cartão de visitas. Esteja atento ao que acontece no mundo, um bom repertório lhe aproxima de pessoas e contribui para a sua credibilidade”, destaca.

Trajetória

Com 19 anos de atuação no mercado automotivo, Almeida hoje lidera uma equipe de 18 colaboradores em uma revenda de marca premium, um segmento muito exigente. Faz parte de suas atribuições desenvolver ações comerciais, traçar estratégias de marketing, se relacionar com clientes e fornecedores, planejar eventos, cuidar do posicionamento da marca Volvo no mercado local, acompanhar o mercado, dentre outras. “Em 2021, aceitei o desafio de liderar a equipe da GNC Suécia Fortaleza e em menos de seis meses fui convidado a retornar a Salvador, gerenciando a unidade local”, conta.

Ele iniciou sua trajetória neste segmento no departamento de call center de uma concessionária Fiat, em 2004. “Aproveitava meus intervalos de descanso e horário de almoço para observar e interagir com os vendedores. Após três meses, perceberam a minha intenção e motivação para atuar no showroom de vendas e a oportunidade veio”, conta. “Ao longo desses 19 anos passei pela Renault, Honda e Nissan, até chegar em 2018 na Volvo, onde atuei inicialmente como executivo de vendas”.

Graduado em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), com MBA em Gestão de Equipes de Alta Performance, Almeida é apaixonado por vendas e por carros. “Vender é se conectar com pessoas incríveis! É se desafiar o tempo inteiro. O principal desafio é fazer com que todos os clientes tenham uma experiência única e de excelência”, conta. A paixão e o investimento na qualificação profissional não foram suficientes para livrá-lo do racismo.

“O racismo estrutural me forçou em toda a trajetória profissional a entregar o dobro do resultado, ou mais, tendo a metade das oportunidades ou menos. O olhar de julgamento da credibilidade é atento à pele preta. Minha altivez e posicionamento foram confundidos diversas vezes com arrogância e prepotência. Não há espaço para erros, você precisa desejar muito o crescimento, pois são todos vigilantes aguardando a sua falha, inclusive outras pessoas pretas”, reflete.

Marcas premium

Gerente geral da operação BMW na Bahia, Magno Sodré lidera 21 colaboradores, entre diretos e indiretos, sendo responsável por toda a gestão local das marcas BMW, Mini e Motorrad. Graduado em Logística, com pós-graduação em Gestão Comercial, ele começou a trajetória no mercado automotivo no ano de 2010, em uma loja da GM. Ele sabe que faz parte de uma minoria, por liderar uma operação que envolve marcas premium. “As pessoas negras têm conquistado mais espaço no mercado de trabalho baiano, porém, ainda está muito distante das expectativas”, afirma.

O gestor considera fundamental manter foco no crescimento pessoal e profissional. “Importante é nunca desistir e estar sempre buscando mais qualificação, você só terá resultados diferentes, se fizer de forma diferente, seja sempre a sua maior inspiração”, resume. Para além das atitudes individuais, Sodré considera importante a criação de ações e programas sociais de inclusão, além de iniciativas para aumentar a diversidade racial nas empresas.