Corolla Cross 2026 chega para turbinar a concorrência

Toyota Corolla Cross 2026 está disponível na rede concessionária de todo o Brasil - Foto: Divulgação

Sem dúvida, os SUVs seguem como o segmento mais promissor em 2025. A indústria automotiva nacional anunciou mais de R$ 100 bilhões em novos investimentos e dos 90 lançamentos esperados para este ano a metade é SUV. A Toyota aumenta a concorrência com a estreia da linha 2026 do Toyota Corolla Cross, que está chegando ao mercado nacional com mudanças na conectividade, comodidade e tecnologia.

Disponível na rede de concessionárias Toyota em todo o Brasil, o Corolla Cross está equipado com a nova central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” – na versão anterior, era de 9” –, espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e portas USB do tipo “C”. Esse sistema oferece navegação mais intuitiva, maior agilidade e conexão otimizada com dispositivos móveis.

Outra novidade é que o Corolla Cross 2026 está equipado com a função Panoramic View Monitor, nas versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid. Esse recurso facilita a vida de quem está ao volante, pois conta com câmeras instaladas ao redor da carroceria, que transmitem imagens de 360° em tempo real, que ajudam a superar obstáculos, e são úteis durante manobras de estacionamento.

As versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid receberam o sistema Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário consultar o status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem custo adicional no aplicativo Toyota App.

O Corolla Cross 2026 faz parte do programa Toyota 10, que oferece dez anos de garantia, para os proprietários que fazem as revisões na concessionária após o fim da garantia de fábrica de cinco anos.

Motorização

O SUV oferece duas opções de motorização. Na configuração híbrida flex, o Corolla Cross é equipado com motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol, além de 14,5 kgfm de torque (com etanol ou gasolina). Esse propulsor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque, o que garante ao SUV uma potência combinada de 122 cv.

Segundo a fabricante, os híbridos flex da Toyota têm consumo 30% menor quando comparado às versões não-eletrificadas e até 70% menos emissão de CO2 quando abastecidos com etanol.

Nas versões equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, o Corolla Cross tem até 175 cv de potência a 6.600 rpm e 21,3 kgfm de torque a 4.400 rpm quando abastecido com etanol.

Todas as configurações do Corolla Cross estão equipadas com 7 airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de Toyota Safety Sense (TSS), que inclui farol alto automático, assistente de pré-colisão Frontal (PCS) e recursos de comodidade e segurança como: Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC); Sistema de Alerta de Mudança de Faixas com Assistente de Permanência – LDA.