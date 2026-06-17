Viagem de São João: Veja cuidados com carro elétrico e mecânica

Quem pretende deixar a capital e curtir o São João no interior, seguindo viagem de carro pelas estradas baianas, precisa ir além de escolher o destino dos festejos juninos. Em um período marcado por aumento no fluxo de veículos, deslocamentos longos e pressa para chegar às cidades do interior, a segurança começa antes mesmo de ligar o motor.

Revisão mecânica, planejamento do trajeto e atenção ao comportamento do condutor são etapas fundamentais para reduzir riscos e garantir uma viagem tranquila.

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A expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, que realiza a Operação São João 2026 entre os dias 19 e 25 de junho, é de aumento expressivo no fluxo de veículos nas BRs 324, 101, 116 e 242, principais corredores utilizados por motoristas que seguem para os festejos juninos.

A BR-324 deve registrar o maior volume de tráfego, por ser a principal ligação entre Salvador e o interior baiano. Já a BR-101, que dá acesso a municípios como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, exige atenção redobrada por possuir longos trechos de pista simples.

Neste ano, a operação terá uma novidade: o uso de drones em ações de fiscalização de trânsito, principalmente em trechos urbanos e de grande movimentação da BR-324.

A tecnologia será usada para identificar comportamentos de risco, como uso do celular ao volante, falta do cinto de segurança, trânsito irregular pelo acostamento e não uso de capacete por motociclistas. A PRF também deve reforçar a fiscalização de excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool.

Revisão do veículo

Antes de viajar, a primeira orientação é verificar as condições do carro. O gerente regional de pós-vendas do Grupo NewChase, Luciano Campelo, recomenda que a revisão seja feita com pelo menos dez dias de antecedência. O prazo, segundo ele, evita transtornos de última hora, como falta de peças ou necessidade de imobilização emergencial do veículo às vésperas da viagem.

“A revisão visa evitar paradas repentinas, falta de potência e panes elétricas. São cuidados necessários para que o carro tenha um funcionamento econômico e seguro durante toda a viagem”, explica.

Entre os itens que merecem atenção estão fluidos e lubrificantes, pneus, motor, transmissão, sistema de arrefecimento, freios, direção, suspensão e sistema elétrico. Em períodos de maior uso do veículo e deslocamentos prolongados, o ar-condicionado também deve entrar na lista de checagem.

Cuidados na estrada

O empresário Anísio Marques também vai pegar a estrada no período junino. Ele pretende viajar com a esposa, Telma Pereira, no dia 21 de junho, com retorno previsto para o dia 24, passando por Conceição do Jacuípe e Serrinha. A viagem será feita em uma S10 2016 e deve durar entre 1h30 e 2h. Como apenas ele dirige, Anísio afirma que o cuidado começa antes da saída de casa.

“É importantíssimo fazer revisão antes de pegar a estrada. Tem que olhar óleo, pneus, freios, luzes, limpador de para-brisa e estepe”, orienta. Além da parte mecânica, ele destaca que o motorista precisa estar descansado, tranquilo e sem pressa.

A estratégia é sair com o tanque cheio, acomodar malas e mochilas no porta-malas, levar água ou outras bebidas em um cooler pequeno e usar aplicativos de navegação para acompanhar o trajeto e localizar postos de combustível ou pontos de apoio em caso de necessidade.

Para Anísio, as paradas devem ser feitas, de preferência, em locais movimentados e seguros. Ele também recomenda viajar pela manhã ou à tarde, manter os vidros fechados em trechos de poeira, respeitar os limites de velocidade e evitar ultrapassagens arriscadas. Outro cuidado é avisar familiares ou amigos sobre o horário previsto de chegada e compartilhar contatos dos ocupantes do veículo.

“Celular, só para os passageiros. Se o motorista precisar usar, deve parar em um posto ou em local seguro. Uma pequena desatenção, em frações de segundos, pode causar uma batida ou até tirar o carro da pista”, alerta.

Para ele, um dos principais erros dos condutores é confiar demais na própria experiência. “Muita gente acha que, porque viaja direto, tem domínio de tudo e acaba pagando para ver. Bebida, de jeito nenhum. É preciso respeitar as leis de trânsito e não ter pressa de chegar. Sempre tem alguém esperando por você, e o melhor de tudo é voltar bem para a família”, afirma.

De carro elétrico

Para quem pretende viajar de carro elétrico no São João, o planejamento precisa incluir uma etapa a mais: a recarga. O empresário Billy Anderson Cerqueira, sócio da Elevva Mobilidade & Energia Sustentável, empresa que atua com implantação, operação e gestão de eletropostos públicos e privados, vai sair de Salvador em direção a Serrinha, em um percurso de cerca de 150 quilômetros.

O veículo utilizado por ele tem autonomia aproximada de 400 quilômetros com carga total, o que, segundo Billy, permite fazer o trajeto de ida e volta sem necessidade de recarga no caminho. Ainda assim, ele afirma que vai levar carregador portátil no veículo e defende que o motorista nunca dependa de apenas um ponto de recarga.

“É importante planejar os pontos de recarga antes de sair, mas também ter sempre uma alternativa próxima. O ideal é viajar com margem de bateria e evitar chegar aos carregadores com menos de 10% de carga”, orienta. Segundo ele, mesmo em trajetos considerados curtos para a autonomia do carro, o planejamento evita imprevistos provocados por mudanças no trânsito, desvios, aumento do consumo ou indisponibilidade de algum carregador.

Outro cuidado destacado por Billy é com os pneus. Como alguns carros elétricos não vêm com estepe original, ele recomenda verificar desgaste, cortes, bolhas e rachaduras antes da viagem, além de calibrar os pneus conforme a orientação do fabricante. Para trajetos mais longos, a dica é avaliar a possibilidade de montar um kit de estepe compatível com o veículo e levar no porta-malas, sempre com orientação técnica.

Billy explica que alguns modelos elétricos aceitam, em situações emergenciais, rodas compatíveis de veículos a combustão. Nesses casos, o estepe deve ser usado apenas para chegar com segurança ao destino ou a um ponto de atendimento. “O objetivo é evitar dor de cabeça na estrada. Dá para aproveitar o São João com tranquilidade, mas o motorista precisa se preparar antes de sair de casa”, afirma.

No carro a combustão ou elétrico, a regra é a mesma: revisar, planejar e dirigir com prudência. No São João, quando o fluxo nas estradas aumenta e a pressa costuma acompanhar muitos motoristas, chegar bem ao destino, e voltar em segurança, deve ser a prioridade.