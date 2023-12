Dicas para evitar riscos ao viajar de carro | A TARDE

Quem vai viajar de carro para as festas de final de ano ou para merecidas férias, com ou sem a família, precisa incorporar os cuidados com a segurança e a prevenção de acidentes já na etapa do planejamento da viagem. Isso porque a revisão mecânica deve começar dias antes de colocar o veículo na rodovia. Mas não apenas isso, é preciso fazer um plano de viagem, além de cuidar do corpo e da mente antes de pegar a estrada. Beber e levar muita água a bordo, porque o calor está demais.

O gerente regional de serviços do Grupo NewChase, Luciano Campelo, recomenda que o processo de revisão ocorra 10 dias antes da data programada para a viagem. “Essa antecedência vai evitar indisponibilidade de peças e imobilização emergencial do veículo”, explica. “A revisão visa evitar paradas repentinas, falta de potência, pane elétrica etc. São cuidados necessários para que o carro tenha um funcionamento econômico e seguro durante toda a viagem”, resume.

Campelo orienta verificar fluidos e lubrificantes; pneus; motor e transmissão; sistema de arrefecimento; sistema de freios; direção e suspensão; sistema elétrico. Em especial neste momento em que as altas temperaturas são um desafio a ser enfrentado, verificar o estado do ar-condicionado é fundamental antes da viagem.

Manutenção preventiva

No entanto, ele destaca que a manutenção preventiva do veículo é muito importante não apenas no período de viagem, mas sim em todo tempo de vida útil do carro. “As principais montadoras estabelecem que as manutenções preventivas devem ocorrer a cada 10.000 Km ou anualmente”.

A gerente de Pós Venda Terra Forte, Micheli Cruz, ressalta que um veículo que não passa por revisões preventivas, periodicamente, não deve ser colocado na estrada. “Há um grande risco de falhas nos componentes. Um motor sem manutenção periódica corre sérios riscos de parar e isso em estradas movimentadas em períodos festivos pode causar acidentes”, destaca. Ela explica que é preciso ler o manual do veículo para verificar qual a periodicidade de troca de óleo do motor. “Tem veículos que precisam ser substituídos a cada 5 mil km ou 6 meses e outros com 10 mil km ou um ano”.

Aventureiras

A bióloga Luciana Bacaicoa vai viajar sozinha da capital, Salvador, para o interior, dirigindo sua L200 Triton. Apaixonada pela estrada e pela natureza, vai aproveitar as festas de final de ano e as férias em Ilhéus e no Vale do Capão (Chapada Diamantina). Ela já fez a revisão de viagem e não descuida da manutenção preventiva. Precavida, já planejou o trajeto e o roteiro das paradas para abastecimento.

Com muita experiência na estrada, trilhas, expedições e rallys no currículo, Luciana sempre planeja o trajeto antecipadamente e nunca deixa de “fazer revisão do carro; avaliar as condições e calibragem dos pneus; confirmar se a documentação do veículo está ok”.

“É melhor abastecer quando o tanque de combustível chegar na metade, isso ajuda a evitar problemas no carro por causa de combustível ruim”, ensina.

Para Luciana a regra de ouro durante a viagem é “Atenção! A estrada requer muito mais atenção do motorista, um erro pode ser fatal, devido à velocidade mais elevada nas pistas”, diz. Para mulheres, em especial se viajam sozinhas, o cuidado com a segurança deve ser redobrado. Ela aconselha a “evitar conversas com estranhos durante as paradas; não dizer para onde está indo e que está sozinha; ser breve nas paradas para abastecimento e banheiro; faça paradas em postos de maior circulação”.

“Estar sempre atenta no trânsito (já fui perseguida em um trecho da BR 116 em SP) - numa situação dessas só pare em um posto policial. Foi o que eu fiz”, conta. “Foi em uma viagem longa, sozinha, de Salvador a Porto Alegre, na descida de SP pro Paraná pela 116, famosa por assaltos”.

A fisioterapeuta Lorena Macedo está acostumada a fazer trilhas e expedições longas com amigos e família, na sua Mitsubishi Triton 2015, mas nessas férias fará um passeio tranquilo. Vai participar da Trilha da Solidariedade, em janeiro, de Salvador para Camaçari. Ela dá algumas dicas: “Planeje a viagem, mantenha o carro em boas condições e faça pausas regulares para uma jornada segura e confortável. Aventure-se fora da estrada, onde a liberdade se encontra na poeira dos caminhos”.