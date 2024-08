Dicas para não perder a garantia de fábrica dos carros zero quilômetro

- Foto: Felipe Iruatã / AG. A TARDE

As montadoras têm ampliado a garantia de fábrica para carros zero quilômetro, a fim de atrair o consumidor. No entanto, muita gente não lembra que é necessário fazer as revisões periódicas nas concessionárias da rede autorizada, para não perder a garantia de fábrica.

Muitos consumidores esquecem esse detalhe e elegem uma oficina não autorizada de confiança, ou até investem em acessórios e peças não originais. Mas é bom ler o manual do fabricante, tirar dúvidas nas revendas, para conhecer bem as regras, e evitar dores de cabeça.

Vale lembrar que as fábricas têm algumas diferenças e prazos distintos, para cada modelo ou marca, mas é sempre necessário respeitar os intervalos para revisão, indicados no Manual do Proprietário, tanto por quilometragem quanto por tempo. Outra regra de ouro é: sempre que o carro apresentar algum problema, é recomendável levá-lo a uma concessionária autorizada, em vez de fazer o serviço em oficinas de terceiros ou mesmo em casa.

Todos os modelos da Toyota, por exemplo, têm garantia de cinco anos, com o acréscimo de três anos para o sistema híbrido/elétrico, ou 100 mil km (o que ocorrer primeiro). Na Jeep, os modelos contemplados pela garantia de fábrica de cinco anos são Compass ano modelo 2025, Commander ano modelo 2025 e Renegade anos modelo 2024 e 2025.

A garantia de cinco anos é hoje uma ferramenta de marketing, que está sujeita a regras contratuais. Vale a pena destacar que existem dois tipos de garantia e a primeira, prevista em lei, tem prazo de 90 dias, o que vai além desse prazo deve ser discriminado em contrato.

Grupo Sanave

“Os fabricantes recomendam que as revisões sejam realizadas em concessionárias autorizadas para garantir a procedência do uso de peças originais, mão de obra qualificada, manutenção do histórico do veículo, utilizando ferramental e equipamentos especiais homologados pela montadora, para execução correta dos reparos”, afirma o diretor de Pós-Vendas do Grupo Sanave, Francisco Pinto, que tem 43 anos de experiência no segmento. Ele confirma que o cliente perde a garantia de fábrica, caso as revisões periódicas sejam feitas em oficinas não autorizadas ou no caso de instalação de peças ou acessórios não genuínos.

“Os riscos que o consumidor tem ao fazer revisões/serviços em oficinas não autorizadas incluem o uso de peças de baixa qualidade, mão de obra não qualificada e possíveis danos ao veículo, além da não utilização de equipamentos e ferramentas especiais, adequadas para execução dos reparos”, pontua. Esse risco é maior em carros premium ou mesmo elétricos e híbridos.

“Esses veículos possuem tecnologias mais complexas que exigem conhecimentos especializados e peças específicas”, pondera Francisco. O diretor de Pós-Vendas do Grupo Sanave explica ainda que a instalação de peças e assessórios não genuínos no carro implica em perda de garantia do veículo, porque peças não originais “podem não atender aos padrões do fabricante, comprometendo a segurança e a performance do veículo. Podendo acarretar prejuízos e desgaste prematuro de outros componentes”.

Atualmente, o grupo comercializa carros das marcas Audi, Volkswagen e Renault, em revendas na capital, em Lauro de Freitas, Barreiras e Luís Eduardo. A exigência dos fabricantes de contratar serviços na rede autorizada inclui, além das manutenções, os reparos decorrentes de pequenos acidentes, que exijam funilaria e pintura.

Qual a garantia de fábrica dos carros comercializados pelas revendas do grupo? Para Audi: dois anos de garantia, sem limite de quilometragem; Volkswagen: três anos, com limitação de 100 mil quilômetros para veículos utilitários e uso de comercial e Renault: três anos de garantia ou 100 mil quilômetros (exceto utilitários e táxi, que possuem 1 ano de garantia). “Peças que sofrem desgaste natural pelo tempo de uso (amortecedor, rolamento, pastilhas, discos de freio, velas de ignição e itens de manutenção) não são cobertas pela garantia do fabricante”, explica Francisco.

O gerente de Pós-vendas da Indiana Veículos, que comercializa carros da Ford, Antônio Roque Dos Reis Santos. Destaca que as regras das fábricas para manter a garantia não são por acaso. “Nas revendas autorizadas, os técnicos são treinados pela montadora e utilizam peças originais de fábrica, com as especificações da montadora, preservando, assim, o padrão de qualidade dos fabricantes”, defende. A Ford oferece garantia de cinco anos para a Ranger; Bronco, Mustang e Territory três anos e o utilitário Transit um ano.

“Fazer a manutenção em ‘oficinas de confiança’ fora da rede autorizada traz alguns riscos: técnicos não treinados e desatualizados, falta de equipamentos (de diagnostico eletrônico, por exemplo) e uso de peças não originais, que podem comprometer a mecânica do veículo. São maiores ainda os riscos para carros premium, híbridos e elétricos, que têm grande quantidade de tecnologia embarcada, o que requer um conhecimento técnico maior em eletrônica e uso de ferramentas especiais”, pontua Roque.

Pesa no bolso

Muitos consumidores não concordam com as regras para perder a garantia e afirmam que as concessionárias autorizadas cobram muito caro pelos serviços de manutenção e reparos. “Esse argumento não é verdadeiro, é uma objeção criada por alguns clientes. Existe uma diferença de valor, pois as peças originais de fábrica trocadas na concessionária, têm uma garantia de 12 meses e uma qualidade superior às peças não originais”, argumenta.

“Não concordo com a visão de que as revendas autorizadas cobram muito caro. Hoje o consumidor tem a oportunidade de reduzir o valor do pacote de serviços para as manutenções, no momento da aquisição de um veículo, quando diversas condições lhe são ofertadas, antes da realização da revisão ou no prazo de realização dela. E vale destacar que as peças originais têm garantia diferenciada e qualidade aferida pelo próprio fabricante do veículo”, argumenta o gerente Regional de Pós-venda GM, fabricante da marca Chevrolet, Luciano Campelo.

Ele destaca que técnicos capacitados pela fábrica, peças genuínas e estrutura padronizada para atendimento da marca são diferenciais das revendas autorizadas, que contribuem para a valorização e durabilidade do carro.

Campelo explica que a Grande Bahia concede um ano de garantia para veículos seminovos, “ficando sobre a responsabilidade do proprietário realizar as manutenções preventivas/periódicas nos prazos estabelecidos pelo fabricante, sem obrigatoriedade de realizar em concessionarias, sendo necessário comprovação da realização do serviço (NF ou Ordem de serviço)”, afirma o gerente.