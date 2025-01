Disputa entre picapes será mais acirrada em 2025

Nissan Frontier Attack e Fiat Titano - Foto: Divulgação

O segmento de picapes, um dos mais concorridos no Brasil, terá lançamentos importantes este ano, o que significa que a disputa pela preferência será ainda mais acirrada. Algumas novidades são esperadas nos próximos 12 meses, dentre elas duas picapes elétricas: a Chevrolet Silverado EV e a JAC Hunter EV; a versão híbrida da Fiat Toro e a Ford F-150 na versão Tremor.

A Chevrolet Silverado EV é vendida nos Estados Unidos na versão RST, que oferece 673 cv de potência e mais de 700 km de alcance, mas não é novidade que está em fase de testes para o mercado brasileiro.

O fabricante já anunciou que a JAC Hunter EV será lançada no mercado brasileiro já no primeiro semestre de 2025. Equipada com dois motores elétricos, a versão oferece 290 cv de potência e 610 Nm de torque.

Já a Fiat Toro terá novo motor a diesel, novas versões e um conjunto híbrido para o motor 1.3 turbo flex de 185 cv. A picape Ford F-150 também terá nova versão no Brasil este ano: a Tremor, com apelo mais off-road que já foi flagrada em testes no país.

Frontier X Titano

Em março do ano passado, a Fiat fez sua estreia no segmento de picapes médias, com o lançamento da Titano, em três versões 4x4: Endurance, Volcano e Ranch. Ela foi projetada para disputar vendas com rivais como a Nissan Frontier, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

A TARDE Autos avaliou a versão topo de gama da Titano, a Ranch, e colocou na pista a Nissan Frontier Attack AT 4x4 2025. Há diferenças significativas entre essas rivais, especialmente porque a versão Attack é uma intermediária, com estética que remete a uma versão topo de linha. Mesmo assim, vale a pena comparar performance e a relação custo-benefício entre elas.

Todas as versões da Titano são equipadas com motor 2.2 turbodiesel de 180 cv e tração 4x4, mas nas versões Volcano e Ranch são 40,8 kgfm de torque, enquanto a de entrada tem 37,7 kgfm. Essa redução acontece, segundo a Fiat, devido ao câmbio manual de seis marchas, na Endurance, ao passo que nas versões mais caras a transmissão é automática, também de seis marchas.

A Nova Fiat Titano tem 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura (com espelhos), 1.898 mm de altura (com barras longitudinais) e 3.180 mm de distância entre eixos. A picape tem 235 mm de distância do solo, 29° de ângulo de entrada e 27° de ângulo de saída. A caçamba tem capacidade de 1.314 l (NET) sem protetor de caçamba (1.211 l com o item). Ela possui 1.630 mm de comprimento, 1.925 mm de largura e 500 mm de altura.

Titano Ranch

A Titano Ranch vem equipada com câmera 360° off -road e rodas de liga-leve de 18”. Além disso, também sai de fábrica com monitoramento de pneus, sensor dianteiro, aviso de saída de faixa, keyless entry n´go, sensor de chuva, faróis, lanternas e DRL em LED, ar-condicionado automático digital dual zone, estribos laterais, capota marítima e santo antônio cromado com barras de proteção dos vidros.

Frontier Attack

Sob o capô, a Nissan Frontier Attack traz o mesmo motor 2.3 turbodiesel de 190 cv e 45,9 mkgf de torque, além do câmbio automático de sete marchas e a tração integral. Em termos de tamanho, a picape tem 5,26 metros de comprimento, 1,85 m tanto de largura quanto de altura e 3,15 m de entre-eixos. A caçamba com 1.054 litros carrega até 1.023 kg.

Na linha 2025, a Frontier Attack ganhou quatro para-lamas com molduras escuras, além do para-choque traseiro preto, e apliques em preto foram integrados ao dianteiro. Destaque para novos grafismos, adesivos aplicados no capô inspirados no design das primeiras gerações da Frontier Attack. Por dentro, a base do volante ganha um aplique.

A lista de itens de série não mudou. Desde a versão de entrada S oferece de série 6 airbags, faróis com acendimento automático, ar-condicionado, vidros e retrovisores elétricos, bloqueio de diferencial mecânico, controle automático de descida (HDC) e controles de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dynamic Control), sistema de auxílio de partida em rampa (HSA), freios a disco nas quatro rodas, entre outros.

Como andam as rivais?

Estabilidade, força e segurança são atributos que vêm à cabeça de quem dirige atentamente a Nissan Frontier Attack. A motorização bi-turbo, equipada com suspensão traseira multilink garante mais versatilidade e estabilidade ao veículo, isso se percebe nas curvas da cidade ou da estrada. Ao dirigir a Titano não tive a mesma sensação de estabilidade. Em ruas esburacadas há “pula-pula” e ruídos. A versão da Nissan também oferece resposta mais rápida ao pisar no acelerador. Outro detalhe é que o modelo da Nissan é mais silencioso, ao passo que a Titano não tem um isolamento acústico do motor tão bom.

E por falar em barulho, ele chega a incomodar na Titano. Uma explicação para isso pode ser a fixação do protetor de caçamba em apenas dois pontos, ele fica meio solto, o que aumenta o ruído ao rodar com o carro. Já a Frontier Attack não tem protetor de caçamba, ponto negativo.

Em relação a qualidade do acabamento a Fiat Titano deixa a desejar, devido ao excesso de plásticos rígidos. Nesse quesito a Frontier Attack pontua melhor. Em compensação, a picape da Nissan, na versão avaliada, fica devendo em relação a porta-objetos, outro pecado é que a central multimídia utiliza pareamento por Apple CarPlay e o Android Auto apenas por fio, na picape Nissan.

O preço sugerido da Frontier Attack é R$ 270.590. Nesse quesito a Fiat Titano, com preço sugerido de R$ 259.990, é imbatível. Se você pensa em comprar uma picape média, vale a pena dirigir as duas, ponderando pontos fortes e fracos.