Elas retornam à trilha do Rallye do Batom

- Foto: Tânia Araújo / Ag. A TARDE

Depois de uma ausência de seis anos, o Rallye do Batom volta em sua 27ª Edição, com a mesma proposta de propagar a equidade de gênero no automobilismo baiano e mobilizar competidores (as) em uma ação social que envolve arrecadação e doação de alimentos. O evento foi lançado ontem, no Catussaba Resort Hotel.

A 27ª edição do Rallye do Batom será realizada no dia 13 de outubro e as inscrições já estão abertas. O evento retorna com a novidade de aliar ainda mais o turismo e a paixão por carros.

Numa inédita parceria com a Marinha do Brasil, o Rallye do Batom 2024 terá largada no 2º Distrito Naval, no Comércio, ao lado de ícones do turismo baiano, como o Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Forte de São Marcelo, o monumento Fonte da Rampa, de Mário Cravo, no entorno da Baía de Todos os Santos.

A prova

Será um dia inteiro de aventuras com os participantes percorrendo cerca de 100 km de trilhas pelos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Dias D’Avila. “O diretor da prova e responsável pela trilha é o experiente ‘ralizeiro’ e piloto, Rafael Santos. A trilha já está pronta e tem em torno de 100 km, com 4h30 de duração. Boa para os carros 4x2 e com alguns desvios e pequenos obstáculos para 4x4”, explica a jornalista Selma Morais, idealizadora e organizadora do evento.

A organização é da Coroa de Mochila Eventos Esportivos, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e Federação de Automobilismo da Bahia (FAB).O Rallye do Batom 2024 tem o patrocínio da Petrobahia, do Governo do Estado da Bahia e do Faz Atleta. O evento conta com o apoio do Shopping Bela Vista, Catussaba Resort Hotel e Red`s Calçados. A organização técnica é da Kraken.

“Demorou, mas voltou. Foram seis longos anos de espera. Enfrentamos uma pandemia, uma crise política e econômica, mas nunca deixamos de acreditar que um dia nós voltaríamos. O evento mais charmoso da Bahia está de volta. O charme das ralizeiras vai se unir à grande ação social desse evento, com a arrecadação de alimentos para atender crianças e idosos em situação de vulnerabilidade”, comenta, Selma Morais.

Primeiras duplas

Três duplas exclusivamente femininas foram as primeiras a se inscrever. A primeira dupla a garantir o passaporte é formada pelas irmãs Manuela e Luciana Sandes dos Santos, que, de quebra, vão levar, como zequinhas, outra irmã, a Carolina Sandes, e a amiga de infância, Maíra Sena, formando um quarteto que promete subir no pódio desta edição.

“Depois de seis anos, a emoção tomou conta, foi uma comoção só, saímos divulgando para as amigas. Achávamos que não voltaríamos a participar mais desse evento, era uma espera sem fim”, comenta Luciana Sandes, que é enfermeira. A irmã, Manuela Sandes, é estudante de biomedicina e será a navegadora na prova.

Apaixonada por picapes, Luciana vai pilotar uma Toro 4x4. Luciana já ficou em segundo e terceiro lugar na modalidade Batom 4x4, e na última prova as três irmãs ficaram em quarto lugar. Para ela, o Rallye do Batom “representa a inclusão feminina em um esporte onde os homens são a maioria, e mostra que mulher é boa, sim, atrás do volante”.

“O Rallye do Batom sempre foi um evento esperado todos os anos. Só temos que comemorar o seu retorno ao calendário de eventos automobilísticos”, comenta a piloto Taiza Araujo (dona de casa), que vai participar da prova com a navegadora Flavia Cardoso (administradora). Elas irão competir na categoria Batom 4x4, a bordo de um Troller. Experientes, já participaram da prova quatro vezes, de 2015 a 2018.

Sobre as experiências mais marcantes elas contam: “Já ficamos ‘presas’ atras de carro atolado, já erramos o caminho, de tudo um pouco, e é sempre muito divertido”, comenta Taiza. O pódio não é novidade para a dupla, que já ficou em segundo e terceiro lugares.

“O Rallye do Batom é pura alegria, competição saudável, um momento de rever pessoas queridas e fazer o que a gente gosta. Fez muita falta nesse período sem acontecer”. “Doamos alimentos, fazemos o bem, enfeitamos os carros, pilotamos e nos divertimos muito”, resume a piloto.

Dicas

Para quem vai competir, Taize dá algumas dicas: “A sintonia entre piloto e navegadora é fundamental. Precisa haver confiança e precisão, tanto nos comandos dados pela navegadora, através da leitura da planilha, quanto na execução por parte da piloto. Precisamos estar atentas a tudo e não perder a concentração”, ensina.

“O que nos atrai no Rallye do Batom é a alegria, o espírito de festividade numa competição profissional; é a oportunidade de usar nossas habilidades e experiências no decorrer da prova, visando sempre o pódio! É a emoção do ouro”, afirma a pilota e advogada Ilana Campos. Ela vai competir a bordo do RAV 4/Toyota, na trilha 4x2, ao lado do navegador Paulo dos Anjos, seu marido, que é mecânico de automóveis.

A dupla estará bem acompanhada. “Mara Melo, também uma grande pilota, navegadora e sempre antenada no automobilismo, será novamente nossa Zequinha”, conta Ilana. Ela e o marido já participaram do Rallye do Batom mais de 15 vezes. “Já chegamos em 2° e 3° lugar, e meu marido foi o Garoto/Batom 2012. Uma figuraça”, risos.

Serviço/ Rallye do Batom 2024

• Inscrições abertas: link na Bio do Instagram do evento

• www.rallyedobatom.com.br

• Prova/Premiação: 13/10

• Largada: 2º Distrito Naval (Comércio)