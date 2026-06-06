MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Existe radar de velocidade média? Veja o que diz o governo
Entenda por que a notícia sobre novos radares de velocidade média vem assustando motoristas
Nos últimos dias, motoristas brasileiros têm sido bombardeados por vídeos em redes sociais que alertam sobre a suposta implementação de "radares de velocidade média" em rodovias.
As publicações sugerem que o sistema — que calcula o tempo de percurso entre dois pontos para medir a velocidade — já estaria aplicando multas automaticamente. No entanto, o Ministério dos Transportes alerta que a informação é falsa.
O que diz o Ministério dos Transportes
Em nota oficial, o órgão foi taxativo: não existe fiscalização por velocidade média em operação nas estradas brasileiras. Além disso, não há autorização para qualquer fase de testes dessa tecnologia no momento.
Portanto, qualquer conteúdo afirmando que você será multado por cruzar pontos de controle em um curto intervalo de tempo não passa de desinformação.
Como funciona o boato
Os vídeos de desinformação costumam utilizar imagens de radares comuns ou sistemas internacionais de fiscalização para validar a narrativa, criando um clima de urgência entre os condutores.
O objetivo dessas fake news geralmente é atrair engajamento em plataformas como o TikTok, explorando o medo comum de ser penalizado por infrações de trânsito.
Dicas para não cair em golpes de trânsito:
- Sempre verifique o site do Ministério dos Transportes, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou dos departamentos estaduais (Detran-BA).
- Informações sobre mudanças na legislação ou fiscalização de trânsito sempre são precedidas por resoluções oficiais do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
- Se o vídeo não apresenta documentos oficiais ou links para o Diário Oficial da União, trate-o como suspeito.
- A orientação permanece a mesma de sempre: respeite os limites de velocidade indicados pelas placas de sinalização em cada trecho e mantenha a atenção à fiscalização por radares fixos e móveis, que continuam sendo os únicos métodos regulamentados para a segurança viária no país.