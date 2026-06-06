Existe radar de velocidade média? Veja o que diz o governo

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Nos últimos dias, motoristas brasileiros têm sido bombardeados por vídeos em redes sociais que alertam sobre a suposta implementação de "radares de velocidade média" em rodovias.

As publicações sugerem que o sistema — que calcula o tempo de percurso entre dois pontos para medir a velocidade — já estaria aplicando multas automaticamente. No entanto, o Ministério dos Transportes alerta que a informação é falsa.

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O que diz o Ministério dos Transportes

Em nota oficial, o órgão foi taxativo: não existe fiscalização por velocidade média em operação nas estradas brasileiras. Além disso, não há autorização para qualquer fase de testes dessa tecnologia no momento.

Portanto, qualquer conteúdo afirmando que você será multado por cruzar pontos de controle em um curto intervalo de tempo não passa de desinformação.

Como funciona o boato

Os vídeos de desinformação costumam utilizar imagens de radares comuns ou sistemas internacionais de fiscalização para validar a narrativa, criando um clima de urgência entre os condutores.

O objetivo dessas fake news geralmente é atrair engajamento em plataformas como o TikTok, explorando o medo comum de ser penalizado por infrações de trânsito.

Dicas para não cair em golpes de trânsito: