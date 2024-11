Fenagro é vitrine para carros, motos e veículos náuticos

Recém-lançada, a BYD Shark tem foco no agronegócio e potencial para a Fenagro - Foto: Divulgação

A Fenagro, maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil, realizada pelo Grupo A TARDE, retorna este ano na sua 33ª edição, de 29 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, após uma ausência de quatro anos. Com diversificada programação para todos os públicos, novos conteúdos e estrutura ampliada, a vitrine do agronegócio baiano é espaço nobre para exposição de marcas e lançamentos de toda a cadeia automotiva, mas também de motos e veículos náuticos.

Com uma programação eclética, que inclui campeonatos, leilões, exposições, atrações culturais, gastronômicas e musicais, a expectativa é que a Fenagro 2024 atraia mais de 150 mil visitantes em 11 dias de feira. Os números impressionam: mais de três mil animais, 600 expositores e uma agenda de shows com grandes artistas dos gêneros sertanejo e arrocha. Já estão confirmados nomes de sucesso nacional, como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel e Tayná Agazzi, além de Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha.

A gestora comercial do Grupo A TARDE, Marluce Barbosa, destaca o que essa feira oferece às fábricas, revendas, empresas do universo automotivo e até mesmo aos fornecedores de máquinas, motos e veículos náuticos. “Com certeza, a visibilidade das marcas terá um excelente retorno, gerando vendas e negócios, tanto atuais quanto futuros”, afirma. “A Fenagro não é apenas uma vitrine para o agronegócio, mas um espaço fértil para demonstração de lançamentos e geração de novos negócios, com rentabilidade para os expositores, que apresentarão inovações e tendências para o público”, ressalta Marluce.

“A população que frequenta a feira inclui criadores, donos de fazendas, empresários do setor, suas famílias e o público em geral. É um movimento significativo”, completa. “Há espaço para segmentos variados, não apenas exposição de carros luxuosos, ou voltados para o público do agronegócio, mas também motos, quadriciclos etc., ou qualquer novidade que encante e desperte a curiosidade dos visitantes”, afirma a gestora comercial.

Urbano ou rural

Na Fenagro há espaço dedicado para demonstrações de lançamentos de veículos, sejam eles utilitários pesados, grandes picapes, caminhonetes ou carros de passeio. “Como um dos maiores eventos do setor, entendemos a importância de proporcionar um ambiente interativo onde os expositores possam apresentar as últimas novidades em utilitários e outros veículos que atendem às demandas do público rural”, comenta o diretor da rádio A TARDE FM, Eduardo Dute.

“O espaço permite que as marcas realizem demonstrações práticas, onde os visitantes podem ver de perto a performance dos veículos em condições simuladas de trabalho. As empresas podem promover test-drive para que os potenciais clientes tenham uma experiência mais imersiva, sentindo de forma direta os benefícios e a eficiência dos novos modelos”, explica.

O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, afirma que o retorno da feira é de grande importância para o setor. “A Fenagro é muito importante porque estimula novos negócios, trazendo produtores rurais de todo o interior da Bahia para a nossa capital. É o fechamento das grandes exposições que acontecem no estado”, afirmou Miranda. Ele também destacou que, após o período de pausa, a expectativa é de que o evento atenda ao padrão elevado da Fenagro e do agronegócio baiano.

Em um cenário onde o agronegócio desempenha papel crucial na economia, a Fenagro 2024 se apresenta como uma oportunidade para os investidores e entusiastas do setor. O evento é, sem dúvida, um ponto de encontro para quem deseja conhecer novidades, estabelecer conexões e impulsionar negócios, tudo isso aliado ao entretenimento. “Por isso, nossa expectativa é muito positiva. O setor automotivo já participa da Fenagro com muita presença, especialmente quando se trata de veículos utilitários e de passeio, que têm uma sinergia natural com o público da feira. Mas já estamos com negociações bem adiantadas com algumas marcas, e teremos uma presença bem diversificada nesta edição”, finaliza Dute.