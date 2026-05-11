Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Ferrari anuncia carro mais barato da marca no Brasil; veja preços

Modelo Amalfi tem motor V8 biturbo "raiz" de 640 cv, câmbio herdado da F1

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ferrari Amalfi
Ferrari Amalfi - Foto: Divulgação | Ferrari

A Ferrari anunciou o mais novo carro de “entrada” da marca no Brasil na última sexta-feira, 8. O modelo nomeado como Amalfi chegou para substituir a Roma como carro mais barato da marca no território brasileiro.

Por se tratar de uma Ferrari, o termo “barato” é relativo, dito isso, o modelo Amalfi será vendido no Brasil por um preço básico de R$ 3,7 milhões, que pode chegar a R$ 4,3 milhões a depender do pacote de opcionais escolhido pelo cliente.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como é a Ferrari Amalfi

A novidade do mercado brasileiro chega com um visual inspirado no modelo 12 Cilindri e já está disponível para reserva no país. Porém, o prazo de entrega pode variar dependendo de como cada comprador deseja personalizar seu exemplar.

De qualquer forma, as primeiras unidades do esportivo não ficarão prontas antes do segundo semestre de 2026.

Traseira da Ferrari Amalfi
Traseira da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Assim como a Roma, a Ferrari Amalfi também homenageia uma famosa cidade italiana, localizada na costa do Mar Mediterrâneo.

Porém, a novidade apresenta uma evolução da fórmula utilizada por sua antecessora, preservando várias características e dispensando todo e qualquer tipo de eletrificação.

Veja a motorização da Ferrari Amalfi

A Ferrari Amalfi utiliza um motor 3.9 V8 biturbo dianteiro, apenas a gasolina, que agora desenvolve 640 cv de potência a 7.500 rpm e 77,5 kgfm de torque a 5.750 rpm.

Comparado ao modelo Roma, há um incremento de 20cv, por mais que não sejam suficiente para atingir os 665 cv disponíveis no Aston Martin Vanquish, seu principal rival.

Motor da Ferrari Amalfi
Motor da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Além disso, o câmbio do novo modelo é automatizado de dupla embreagem tem oito marchas e uma caixa derivada daquela desenvolvida pela Ferrari para a Fórmula 1.

A Amalfi vai de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos caso utilize a função de controle de largada. A tecnologia consiste no piloto segurar o freio, pisar ao máximo no acelerador e depois soltar o freio para uma arrancada controlada eletricamente, evitando derrapagens.

Os corajosos que mantiverem o pé segurando o acelerador vão atingir a marca de 200 km/h em impressionantes 9 segundos. Sua velocidade máxima é de 320 km/h.

Modos de uso

Os modos Comfort e Pista Molhada são menos permissivos do que o modelo anterior, de acordo com a própria Ferrari. Já as configurações Sport e Corrida exigem maior experiência de direção para controlar o carro e agradar motoristas experientes.

Design da Ferrari Amalfi

Já nos termos de design, a Amalfi possui várias qualidades aerodinâmicas. O aerofólio pode ser colocado em três posições e pode gerar até 110 kg de downforce, melhorando a estabilidade do esportivo.

A carroceria pesa 1.470 kg graças ao uso de materiais leves.

Lateral da Ferrari Amalfi
Lateral da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

No interior, botões analógicos surgem no volante e no painel, feito com muita fibra de carbono. Somado a isso, há uma central multimídia próxima ao console central e uma tela extra para o passageiro acompanhar o conta-giros.

Painel da Ferrari Amalfi
Painel da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Em dimensões, a Ferrari Amalfi mede 4,66 metros de comprimento, 1,97 m de largura, 2,67 m de e apenas 1,30 m de altura. O porta-malas também é acanhado, de apenas 273 litros, apesar de o motor ser dianteiro.

Porta-malas da Ferrari Amalfi
Porta-malas da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Opcionais para a Ferrari Amalfi

Além dos itens já inclusos, o modelo Amalfi conta com alguns apetrechos opcionais. O comprador pode escolher ou não incluir itens como:

  • radar para controle de cruzeiro adaptativo (ACC);
  • bancos e painéis internos revestidos de Alcântara;
  • pinças de freio de alumínio;
  • escapamento de titânio;
  • bancos dianteiros ventilados;
  • display extra para o banco do passageiro dianteiro;
  • portas com fechamento por sucção;
  • faróis de LED Matrix;
  • pneus esportivos da Pirelli
  • elementos em fibra de carbono nos para-choques;
  • difusor traseiro;
  • soleiras das portas;
  • capas dos retrovisores;
  • molduras das telas digitais no painel.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos carros Ferrari

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ferrari Amalfi
Play

Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari

Ferrari Amalfi
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Ferrari Amalfi
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Ferrari Amalfi
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

x