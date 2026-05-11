Ferrari anuncia carro mais barato da marca no Brasil; veja preços

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A Ferrari anunciou o mais novo carro de “entrada” da marca no Brasil na última sexta-feira, 8. O modelo nomeado como Amalfi chegou para substituir a Roma como carro mais barato da marca no território brasileiro.

Por se tratar de uma Ferrari, o termo “barato” é relativo, dito isso, o modelo Amalfi será vendido no Brasil por um preço básico de R$ 3,7 milhões, que pode chegar a R$ 4,3 milhões a depender do pacote de opcionais escolhido pelo cliente.

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Como é a Ferrari Amalfi

A novidade do mercado brasileiro chega com um visual inspirado no modelo 12 Cilindri e já está disponível para reserva no país. Porém, o prazo de entrega pode variar dependendo de como cada comprador deseja personalizar seu exemplar.

De qualquer forma, as primeiras unidades do esportivo não ficarão prontas antes do segundo semestre de 2026.

Traseira da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Assim como a Roma, a Ferrari Amalfi também homenageia uma famosa cidade italiana, localizada na costa do Mar Mediterrâneo.

Porém, a novidade apresenta uma evolução da fórmula utilizada por sua antecessora, preservando várias características e dispensando todo e qualquer tipo de eletrificação.

Veja a motorização da Ferrari Amalfi

A Ferrari Amalfi utiliza um motor 3.9 V8 biturbo dianteiro, apenas a gasolina, que agora desenvolve 640 cv de potência a 7.500 rpm e 77,5 kgfm de torque a 5.750 rpm.

Comparado ao modelo Roma, há um incremento de 20cv, por mais que não sejam suficiente para atingir os 665 cv disponíveis no Aston Martin Vanquish, seu principal rival.

Motor da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Além disso, o câmbio do novo modelo é automatizado de dupla embreagem tem oito marchas e uma caixa derivada daquela desenvolvida pela Ferrari para a Fórmula 1.

A Amalfi vai de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos caso utilize a função de controle de largada. A tecnologia consiste no piloto segurar o freio, pisar ao máximo no acelerador e depois soltar o freio para uma arrancada controlada eletricamente, evitando derrapagens.

Os corajosos que mantiverem o pé segurando o acelerador vão atingir a marca de 200 km/h em impressionantes 9 segundos. Sua velocidade máxima é de 320 km/h.

Modos de uso

Os modos Comfort e Pista Molhada são menos permissivos do que o modelo anterior, de acordo com a própria Ferrari. Já as configurações Sport e Corrida exigem maior experiência de direção para controlar o carro e agradar motoristas experientes.

Design da Ferrari Amalfi

Já nos termos de design, a Amalfi possui várias qualidades aerodinâmicas. O aerofólio pode ser colocado em três posições e pode gerar até 110 kg de downforce, melhorando a estabilidade do esportivo.

A carroceria pesa 1.470 kg graças ao uso de materiais leves.

Lateral da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

No interior, botões analógicos surgem no volante e no painel, feito com muita fibra de carbono. Somado a isso, há uma central multimídia próxima ao console central e uma tela extra para o passageiro acompanhar o conta-giros.

Painel da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Em dimensões, a Ferrari Amalfi mede 4,66 metros de comprimento, 1,97 m de largura, 2,67 m de e apenas 1,30 m de altura. O porta-malas também é acanhado, de apenas 273 litros, apesar de o motor ser dianteiro.

Porta-malas da Ferrari Amalfi | Foto: Divulgação | Ferrari

Opcionais para a Ferrari Amalfi

Além dos itens já inclusos, o modelo Amalfi conta com alguns apetrechos opcionais. O comprador pode escolher ou não incluir itens como: