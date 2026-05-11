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Ferrari anuncia carro mais barato da marca no Brasil; veja preços
Modelo Amalfi tem motor V8 biturbo "raiz" de 640 cv, câmbio herdado da F1
A Ferrari anunciou o mais novo carro de “entrada” da marca no Brasil na última sexta-feira, 8. O modelo nomeado como Amalfi chegou para substituir a Roma como carro mais barato da marca no território brasileiro.
Por se tratar de uma Ferrari, o termo “barato” é relativo, dito isso, o modelo Amalfi será vendido no Brasil por um preço básico de R$ 3,7 milhões, que pode chegar a R$ 4,3 milhões a depender do pacote de opcionais escolhido pelo cliente.
Como é a Ferrari Amalfi
A novidade do mercado brasileiro chega com um visual inspirado no modelo 12 Cilindri e já está disponível para reserva no país. Porém, o prazo de entrega pode variar dependendo de como cada comprador deseja personalizar seu exemplar.
De qualquer forma, as primeiras unidades do esportivo não ficarão prontas antes do segundo semestre de 2026.
Assim como a Roma, a Ferrari Amalfi também homenageia uma famosa cidade italiana, localizada na costa do Mar Mediterrâneo.
Porém, a novidade apresenta uma evolução da fórmula utilizada por sua antecessora, preservando várias características e dispensando todo e qualquer tipo de eletrificação.
Veja a motorização da Ferrari Amalfi
A Ferrari Amalfi utiliza um motor 3.9 V8 biturbo dianteiro, apenas a gasolina, que agora desenvolve 640 cv de potência a 7.500 rpm e 77,5 kgfm de torque a 5.750 rpm.
Comparado ao modelo Roma, há um incremento de 20cv, por mais que não sejam suficiente para atingir os 665 cv disponíveis no Aston Martin Vanquish, seu principal rival.
Além disso, o câmbio do novo modelo é automatizado de dupla embreagem tem oito marchas e uma caixa derivada daquela desenvolvida pela Ferrari para a Fórmula 1.
A Amalfi vai de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos caso utilize a função de controle de largada. A tecnologia consiste no piloto segurar o freio, pisar ao máximo no acelerador e depois soltar o freio para uma arrancada controlada eletricamente, evitando derrapagens.
Os corajosos que mantiverem o pé segurando o acelerador vão atingir a marca de 200 km/h em impressionantes 9 segundos. Sua velocidade máxima é de 320 km/h.
Modos de uso
Os modos Comfort e Pista Molhada são menos permissivos do que o modelo anterior, de acordo com a própria Ferrari. Já as configurações Sport e Corrida exigem maior experiência de direção para controlar o carro e agradar motoristas experientes.
Design da Ferrari Amalfi
Já nos termos de design, a Amalfi possui várias qualidades aerodinâmicas. O aerofólio pode ser colocado em três posições e pode gerar até 110 kg de downforce, melhorando a estabilidade do esportivo.
A carroceria pesa 1.470 kg graças ao uso de materiais leves.
No interior, botões analógicos surgem no volante e no painel, feito com muita fibra de carbono. Somado a isso, há uma central multimídia próxima ao console central e uma tela extra para o passageiro acompanhar o conta-giros.
Em dimensões, a Ferrari Amalfi mede 4,66 metros de comprimento, 1,97 m de largura, 2,67 m de e apenas 1,30 m de altura. O porta-malas também é acanhado, de apenas 273 litros, apesar de o motor ser dianteiro.
Opcionais para a Ferrari Amalfi
Além dos itens já inclusos, o modelo Amalfi conta com alguns apetrechos opcionais. O comprador pode escolher ou não incluir itens como:
- radar para controle de cruzeiro adaptativo (ACC);
- bancos e painéis internos revestidos de Alcântara;
- pinças de freio de alumínio;
- escapamento de titânio;
- bancos dianteiros ventilados;
- display extra para o banco do passageiro dianteiro;
- portas com fechamento por sucção;
- faróis de LED Matrix;
- pneus esportivos da Pirelli
- elementos em fibra de carbono nos para-choques;
- difusor traseiro;
- soleiras das portas;
- capas dos retrovisores;
- molduras das telas digitais no painel.
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