Fiat Cronos - Foto: Divulgação

A Fiat apresenta a linha 2026 do Cronos, que teve design renovado, e ostenta nova grade frontal, faróis full LED, rodas e espelhamento sem fio. O modelo está disponível em três versões, Drive 1.0, com preço sugerido de R$ 103.490; Drive 1.3 AT, custando R$ 112.990, e Precision 1.3 AT, R$ 119.990. A nova grade com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis e dá maior percepção de largura ao frontal, está presente em todas as versões, que têm pacotes de equipamentos diferenciados.

Equipadas com motor 1.3 e câmbio automático, as versões Precision e Drive passam a ter o conjunto óptico com a nova assinatura de luz. Os faróis passam a ter tecnologia Full-LED, juntamente com o novo farol de neblina em LED, que chega como item de série na versão Precision e como opcional na Drive.

Para combinar com o novo design do carro, todas as versões receberam novas rodas. A versão topo de linha, Precision 1.3 AT, ganhou um novo design para suas rodas 16”, enquanto as versões Drive 1.3 AT e Drive 1.0 tiveram suas rodas em aço repaginadas. Além disso, todas as versões receberam retrovisores externos preto brilhante.

No interior, os acabamentos e o teto foram escurecidos e o modelo passou a ter espelhamento sem fio para o celular, que permite conectar ao Android Auto e Apple Carplay, sem a necessidade de usar cabos, tornando a experiência de condução ainda mais diferenciada no modelo. Ainda no interior, a versão Precision passou a contar com 4 airbags de série.

“O Fiat Cronos, na linha 2026, passa a ter um design ainda mais marcante, com a nova assinatura dos faróis e uma frente completamente renovada, ampliando sua competitividade e relevância no mercado”, comenta o vice-presidente das Marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, Frederico Battaglia.

Motorização

Sob o capô, o Cronos 2026 segue com os mesmos motores de até então. Na versão básica Drive, o motor 1.0 Firefly continua com 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque, sempre aliado ao câmbio manual de cinco marchas. Dados do Inmetro revelam consumo de 9,7 km/l cidade e 11,2 km/l na estrada com etanol, além de 13,4 km/l e15,9 km/l, respectivamente, com gasolina. A partir da versão Drive 1.3, o motor é o 1.3 Firefly, aspirado com quatro cilindros. Desenvolve até 101 cv e 13,7 kgfm de torque, aliado ao câmbio automático do tipo CVT com simulação de sete marchas.

Além disso, o Cronos 2026 conta com central multimídia de 7" Touchscreen com Android Auto e Apple Car Play em todas as versões e bancos em couro ecológico de série na Precision 1.3 AT.

Pacotes e versões

No pacote de equipamentos da versão Drive 1.0 estão direção e vidros elétricos; travamento elétrico das portas ; alarme perimétrico; ajuste de altura de volante do banco do motorista; ITPMS; Multimídia 7” ; volante multifuncional; entradas USB para bancos traseiros; sensor de estacionamento traseiro; assinatura em LED nos faróis; rodas em aço 15” ; espelhamento sem fio; interior escurecido ; retrovisores externos preto brilhante.

A Drive 1.3 AT está equipada com todos os itens do Drive 1.0 mais câmbio automático CVT; piloto automático; modo sport e farol FULL LED.

Na Precision 1.3 AT - todos os itens do Drive 1.3 AT mais: bancos em couro preto; 4 airbags (2 frontal, tórax e cabeça); ar-condicionado digital; luzes de cortesia sob retrovisores; bancos traseiros bipartidos 60/40; maçanetas externas cromadas; acendimento automático dos faróis; roda de liga de 16” diamantada; farol de neblina em LED.